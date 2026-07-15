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Nubank fora do ar? Aplicativo apresenta instabilidade nesta quarta-feira

Downdetector, site de monitoramento de serviços digitais, registrou notificações sobre falhas no serviço

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Zero Hora

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Gabriel Guedes/Agência RBS
Nubank apresenta instabilidade nesta quarta-feira (15).

O Nubank enfrenta instabilidade nesta quarta-feira (15). De acordo com relatos de usuários no site de monitoramento Downdetector, os problemas começaram no início da noite.

Segundo o O Globo, Nubank confirmou a instabilidade e afirmou que a empresa trabalha para restabelecer os serviços o quanto antes.

Por volta das 18h30min, o site Downdetector, que monitora a instabilidade de plataformas digitais, registrava mais de 2,2 mil queixas relacionadas ao funcionamento da plataforma.

Downdetector/Reprodução
Gráfico do Downdetector.

A busca pelos termos relacionados à queda do serviço também apareceu nos termos mais procurados do Google Trends, ferramenta de monitoramento do buscador.

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