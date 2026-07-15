Nubank fora do ar? Aplicativo apresenta instabilidade nesta quarta-feira

O Nubank enfrenta instabilidade nesta quarta-feira (15). De acordo com relatos de usuários no site de monitoramento Downdetector, os problemas começaram no início da noite.
Segundo o O Globo, Nubank confirmou a instabilidade e afirmou que a empresa trabalha para restabelecer os serviços o quanto antes.
Por volta das 18h30min, o site Downdetector, que monitora a instabilidade de plataformas digitais, registrava mais de 2,2 mil queixas relacionadas ao funcionamento da plataforma.
A busca pelos termos relacionados à queda do serviço também apareceu nos termos mais procurados do Google Trends, ferramenta de monitoramento do buscador.