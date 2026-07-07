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Nome de usuário no WhatsApp aumenta o risco de golpes? Veja o que dizem especialistas e como criar o seu

Funcionalidade dispensa uso de número de telefone para novos contatos

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Isadora Garcia

Isadora Garcia

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  • WhatsApp começou a liberar nomes de usuário, que podem substituir o número de telefone ao compartilhar contatos.
  • Especialistas divergem: o recurso pode facilitar golpes, mas tende a aumentar a proteção ao evitar buscas aleatórias.
  • Não haverá diretório público; para contato, é preciso saber o nome de usuário exato e, se ativada, uma chave de quatro dígitos.
  • A criação do nome de usuário não é obrigatória, mas é recomendada reservar o quanto antes para evitar disputas.
  • Para maior segurança, evite compartilhar dados pessoais e confirme informações em canais oficiais antes de clicar em links.
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Aleksei / stock.adobe.com/WhatsApp / Reprodução
No momento, plataforma permite reservar nome de usuário.

O nome de usuário no WhatsApp tem gerado dúvidas entre usuários nas redes sociais. A Meta, dona do aplicativo, afirma que a novidade tornará a plataforma mais privada ao permitir que o número de telefone deixe de ser compartilhado. No entanto, especialistas divergem sobre o impacto do recurso na segurança.

Para o advogado e professor especialista em direito digital Juliano Madalena, a principal função da ferramenta é facilitar a localização de contatos, e não necessariamente ampliar a privacidade. Em vez de decorar um número de telefone, basta saber um nome mais identificável.

Por conta disso, ele avalia que golpistas podem ter mais facilidade para encontrar pessoas e enviar mensagens indesejadas.

— Em uma empresa, você pode olhar para um colega de trabalho, verificar o crachá dele e, através do nome da pessoa, chegar no nome de usuário do WhatsApp. Isso pode acontecer em vias públicas, em espaços públicos e daí por diante. Então, é (necessário) realmente redobrar o cuidado — analisa.

Já na avaliação de Daniel Buarque, formado em Licenciatura em Computação e professor de cursos de tecnologia do Senac-RS, a proteção tende a aumentar.

— Esses golpes de engenharia social em que o pessoal chuta uma série de números aleatórios, enviando golpes por SMS, vão acabar diminuindo ou deixando de existir em decorrência da criação do usuário, porque os usuários são muito específicos — argumenta.

Ele reforça uma explicação da própria Meta: quando a funcionalidade estiver operando, não haverá um diretório público para busca de nomes. Conforme a empresa, as pessoas precisarão saber o usuário exato para entrar em contato com alguém pela primeira vez.

O recurso é semelhante ao disponível no Telegram, mas sem a possibilidade de pesquisa.

Usuários que quiserem reforçar a proteção poderão ativar uma chave, formada por um número de quatro dígitos. Assim, quem quiser entrar em contato precisará ter não apenas o nome de usuário, mas também a chave indicada pelo usuário.

Esse recurso não impacta em conversas já existentes ou para pessoas que já possuam os números de telefone umas das outras.

Qual é a melhor opção?

Fabio Principe/stock.adobe.com
WhatsApp começou a disponibilizar em 29 de junho a reserva de nomes de usuário.

Ainda que a criação de nome de usuário no WhatsApp não seja obrigatória, Juliano Madalena avalia que essa é uma tendência da qual dificilmente será possível escapar, inclusive por uma mudança de comportamento:

— No passado, guardávamos uma quantidade muito grande de números de telefone de amigos e familiares. Hoje, de quantas pessoas próximas você realmente conhece e sabe de cor os números de telefone? Pouquíssimas. Agora, a tendência é que o número de telefone realmente caia em completo desuso.

Ele acrescenta que a escolha dos nomes de usuário pode levar a disputas judiciais, seja para pessoas físicas, seja para pessoas jurídicas — debate que já acontece com as redes sociais.

O professor Daniel Buarque entende que, neste momento, a recomendação é criar o usuário com o próprio nome e sobrenome, recorrendo a combinações com números nos casos em que o nome já estiver em uso. Ativar a chave de segurança também é importante.

Vínculo com Instagram

A Meta pontua que é possível reivindicar para o WhatsApp o nome de usuário que a pessoa já utiliza no Instagram ou no Facebook. A opção, segundo a empresa, pode ser útil para criadores de conteúdo, pequenas empresas e organizações, por exemplo. 

Como reservar um nome de usuário?

No momento, os usuários podem apenas reservar o nome de usuário. Para isso, é necessário ter a versão mais recente do WhatsApp e acessar Configurações > Conta > Nome de usuário

Não é possível repetir os nomes de usuário, por isso, o aplicativo indica quando a opção já está sendo utilizada e sugere alternativas.

A Meta afirma que irá implementar os nomes "gradualmente nos próximos meses" e que os usuários receberão uma notificação quando o recurso estiver disponível.

Para que serve o nome de usuário no WhatsApp?

O nome de usuário substituirá o número de telefone na hora de compartilhar um contato do WhatsApp. Desse modo, portanto, o número de telefone não ficará acessível

Quando a funcionalidade estiver operando, não haverá um diretório para busca ou sugestões de nomes: as pessoas precisarão saber o usuário exato para entrar em contato com alguém pela primeira vez.

A criação de nome de usuário não é obrigatória. Caso o usuário não queira utilizar, o compartilhamento do próprio número seguirá do mesmo jeito.

Como criar uma chave de nome de usuário?

Na aba de "Nome de usuário", é possível clicar para criar uma chave (um número de quatro dígitos). 

  • Quando a funcionalidade estiver operando, será necessário que um novo contato tenha o seu nome de usuário e a sua chave de segurança para enviar mensagens para você pela primeira vez 
  • Por outro lado, não precisarão de chave para entrar em contato quem já tem o seu número de telefone salvo, pessoas com as quais você já tem histórico de conversa e pessoas para as quais você enviou mensagens primeiro

Como ter maior segurança no WhatsApp?

Juliano Madalena recomenda que quem pretende criar um nome de usuário faça a reserva o quanto antes para evitar dificuldades futuras.

De modo geral, os cuidados com abordagens pelo WhatsApp permanecem os mesmos. Daniel Buarque destaca:

  • Desconfiar de mensagens enviadas por supostas empresas, bancos ou órgãos públicos. A orientação é confirmar a informação em um canal oficial antes de clicar em links ou compartilhar dados.
  • Evitar compartilhar informações pessoais, como senhas e a própria chave de segurança, com contatos desconhecidos.
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