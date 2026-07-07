Nome de usuário no WhatsApp aumenta o risco de golpes? Veja o que dizem especialistas e como criar o seu

O nome de usuário no WhatsApp tem gerado dúvidas entre usuários nas redes sociais. A Meta, dona do aplicativo, afirma que a novidade tornará a plataforma mais privada ao permitir que o número de telefone deixe de ser compartilhado. No entanto, especialistas divergem sobre o impacto do recurso na segurança.
Para o advogado e professor especialista em direito digital Juliano Madalena, a principal função da ferramenta é facilitar a localização de contatos, e não necessariamente ampliar a privacidade. Em vez de decorar um número de telefone, basta saber um nome mais identificável.
Por conta disso, ele avalia que golpistas podem ter mais facilidade para encontrar pessoas e enviar mensagens indesejadas.
— Em uma empresa, você pode olhar para um colega de trabalho, verificar o crachá dele e, através do nome da pessoa, chegar no nome de usuário do WhatsApp. Isso pode acontecer em vias públicas, em espaços públicos e daí por diante. Então, é (necessário) realmente redobrar o cuidado — analisa.
Já na avaliação de Daniel Buarque, formado em Licenciatura em Computação e professor de cursos de tecnologia do Senac-RS, a proteção tende a aumentar.
— Esses golpes de engenharia social em que o pessoal chuta uma série de números aleatórios, enviando golpes por SMS, vão acabar diminuindo ou deixando de existir em decorrência da criação do usuário, porque os usuários são muito específicos — argumenta.
Ele reforça uma explicação da própria Meta: quando a funcionalidade estiver operando, não haverá um diretório público para busca de nomes. Conforme a empresa, as pessoas precisarão saber o usuário exato para entrar em contato com alguém pela primeira vez.
O recurso é semelhante ao disponível no Telegram, mas sem a possibilidade de pesquisa.
Usuários que quiserem reforçar a proteção poderão ativar uma chave, formada por um número de quatro dígitos. Assim, quem quiser entrar em contato precisará ter não apenas o nome de usuário, mas também a chave indicada pelo usuário.
Esse recurso não impacta em conversas já existentes ou para pessoas que já possuam os números de telefone umas das outras.
Qual é a melhor opção?
Ainda que a criação de nome de usuário no WhatsApp não seja obrigatória, Juliano Madalena avalia que essa é uma tendência da qual dificilmente será possível escapar, inclusive por uma mudança de comportamento:
— No passado, guardávamos uma quantidade muito grande de números de telefone de amigos e familiares. Hoje, de quantas pessoas próximas você realmente conhece e sabe de cor os números de telefone? Pouquíssimas. Agora, a tendência é que o número de telefone realmente caia em completo desuso.
Ele acrescenta que a escolha dos nomes de usuário pode levar a disputas judiciais, seja para pessoas físicas, seja para pessoas jurídicas — debate que já acontece com as redes sociais.
O professor Daniel Buarque entende que, neste momento, a recomendação é criar o usuário com o próprio nome e sobrenome, recorrendo a combinações com números nos casos em que o nome já estiver em uso. Ativar a chave de segurança também é importante.
Vínculo com Instagram
A Meta pontua que é possível reivindicar para o WhatsApp o nome de usuário que a pessoa já utiliza no Instagram ou no Facebook. A opção, segundo a empresa, pode ser útil para criadores de conteúdo, pequenas empresas e organizações, por exemplo.
Como reservar um nome de usuário?
No momento, os usuários podem apenas reservar o nome de usuário. Para isso, é necessário ter a versão mais recente do WhatsApp e acessar Configurações > Conta > Nome de usuário.
Não é possível repetir os nomes de usuário, por isso, o aplicativo indica quando a opção já está sendo utilizada e sugere alternativas.
A Meta afirma que irá implementar os nomes "gradualmente nos próximos meses" e que os usuários receberão uma notificação quando o recurso estiver disponível.
Para que serve o nome de usuário no WhatsApp?
O nome de usuário substituirá o número de telefone na hora de compartilhar um contato do WhatsApp. Desse modo, portanto, o número de telefone não ficará acessível.
Quando a funcionalidade estiver operando, não haverá um diretório para busca ou sugestões de nomes: as pessoas precisarão saber o usuário exato para entrar em contato com alguém pela primeira vez.
A criação de nome de usuário não é obrigatória. Caso o usuário não queira utilizar, o compartilhamento do próprio número seguirá do mesmo jeito.
Como criar uma chave de nome de usuário?
Na aba de "Nome de usuário", é possível clicar para criar uma chave (um número de quatro dígitos).
- Quando a funcionalidade estiver operando, será necessário que um novo contato tenha o seu nome de usuário e a sua chave de segurança para enviar mensagens para você pela primeira vez
- Por outro lado, não precisarão de chave para entrar em contato quem já tem o seu número de telefone salvo, pessoas com as quais você já tem histórico de conversa e pessoas para as quais você enviou mensagens primeiro
Como ter maior segurança no WhatsApp?
Juliano Madalena recomenda que quem pretende criar um nome de usuário faça a reserva o quanto antes para evitar dificuldades futuras.
De modo geral, os cuidados com abordagens pelo WhatsApp permanecem os mesmos. Daniel Buarque destaca:
- Desconfiar de mensagens enviadas por supostas empresas, bancos ou órgãos públicos. A orientação é confirmar a informação em um canal oficial antes de clicar em links ou compartilhar dados.
- Evitar compartilhar informações pessoais, como senhas e a própria chave de segurança, com contatos desconhecidos.