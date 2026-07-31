Nivea Stelmann anuncia fim do casamento de 14 anos com Marcus Rocha: "Achei que fosse morrer com esse homem"

— Só que a gente, no nosso casamento, a gente tinha umas desavenças e tem um ponto muito grande de desavença, que eu não vou entrar em detalhes porque isso fere algumas pessoas que eu amo e eu não vou expor, mas esse ponto para mim foi crucial para separar. Ele acha já que não é isso, que claro, ele não vai acusar essa, esse ponto. Mas enfim, a gente acabou — disse.