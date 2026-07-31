Nivea Stelmann anuncia fim do casamento de 14 anos com Marcus Rocha: "Achei que fosse morrer com esse homem"

Nivea Stelmann revelou que está separada. Após 14 anos de casamento com o empresário Marcus Rocha, a atriz anunciou o fim de seu relacionamento durante entrevista ao podcast Papagaio Falante.
— Estou separada. E foi muito rápido. Ninguém acredita. E aconteceu. Não saiu em lugar nenhum. É a primeira vez que eu estou contando aqui claramente — disse.
A atriz seguiu, e completou: — Eu achei que eu fosse morrer com esse homem.
— Ele já saiu de casa, já comprou uma casa para ele, mas foi assim uma velocidade da luz, meu querido —revelou.
— Até eu estou em choque até agora — completou.
Diferentes versões da separação
Stelmann explicou que ela e o ex-marido possuem versões diferentes do que teria motivado o rompimento.
— Todo casamento tem altos e baixos. Um casamento de 14 anos. Claro que não foi um mar de rosas o tempo inteiro e nem pode. Eu gosto dele. Acho ele é um cara legal. Não estou falando nada contra isso, não. Ele é uma pessoa legal, até onde eu conheço, até onde eu sei, sempre foi um excelente marido. Não tenho nada para falar em relação a isso — comentou.
Apesar disso, a atriz comentou haver uma discordância, que para ela, impactou na decisão do divórcio:
— Só que a gente, no nosso casamento, a gente tinha umas desavenças e tem um ponto muito grande de desavença, que eu não vou entrar em detalhes porque isso fere algumas pessoas que eu amo e eu não vou expor, mas esse ponto para mim foi crucial para separar. Ele acha já que não é isso, que claro, ele não vai acusar essa, esse ponto. Mas enfim, a gente acabou — disse.
"Resolveu ir embora"
A atriz seguiu ao explicar que o período que antecedeu o divórcio aparentava estar tudo bem entre o ex-casal. Segundo ela, a decisão pela separação se deu em 23 de abril.
— Por causa de uma briga pontual, por causa desse ponto que te falei que acho que o homem tem que se posicionar, ele não se posicionou da maneira que eu queria — afirmou.
— Passei a não dormir mais com ele. Achei que era uma crise que a gente ia resolver dentro da nossa casa entre quatro paredes. Ele resolveu mudar da noite pro dia, comprou uma casa, resolveu ir embora. Minha filha tá sem entender igualzinha a mim — completou.
Nivea e Marcus são pais de Bruna, de 14 anos. A atriz também é mãe de Miguel, 21, de seu relacionamento anterior com Mário Frias.