Netflix: veja 5 filmes e séries que estreiam entre 06 e 12 de julho de 2026

Baseada na clássica obra de Laura Ingalls Wilder, a série acompanha a família Ingalls deixando os bosques de Wisconsin para recomeçar a vida na pradaria de Minnesota, no fim do século XIX. Narrada por Laura Ingalls (Alice Halsey), a história acompanha a menina ao lado do pai, Charles (Luke Bracey), da mãe, Caroline (Crosby Fitzgerald), e da irmã mais velha, Mary (Skywalker Hughes), enquanto enfrentam os desafios de se adaptar ao novo lar. Em meio às dificuldades da vida na fronteira, aos desafios da adaptação e aos obstáculos do cotidiano, a família encontra na união, na coragem e na esperança a força necessária para construir um futuro melhor e superar cada adversidade que surge pelo caminho.