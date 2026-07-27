Netflix: veja 5 filmes e séries que estreiam de 27 de julho a 02 de agosto de 2026

Se você gosta de acompanhar as novidades da Netflix, já pode se preparar para atualizar a lista de maratonas. Ao longo desta semana, o catálogo recebe séries e filmes que transitam por diferentes gêneros, com histórias de suspense, romance, ação, drama e comédia. Entre os principais lançamentos, estão uma produção que explora uma investigação cercada de mistérios, um romance proibido, a trajetória de um lutador sem memória, o retorno de um trio de K-pop e um drama sobre reencontros e recomeços.