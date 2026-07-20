Netflix: veja 5 filmes e séries que estreiam de 20 a 26 de julho de 2026

Após os acontecimentos devastadores do incidente de Shibuya, a nova temporada mergulha os feiticeiros em uma nova e perigosa etapa da batalha contra as maldições. Com Satoru Gojo ainda selado e Kenjaku colocando em prática seu plano, Yuji Itadori e seus aliados são lançados no Jogo do Abate, um torneio mortal que reúne poderosos feiticeiros e usuários de energia amaldiçoada em confrontos decisivos.