Netflix: veja 5 filmes e séries que estreiam de 13 a 19 de julho de 2026

Se você está em busca de algo novo para assistir, a Netflix traz novidades nesta semana para renovar a sua lista de maratonas.
Entre os dias 13 e 19 de julho, a plataforma amplia seu catálogo com produções inéditas e continuações de séries já conhecidas.
Os filmes e séries adicionados reúnem gêneros para todos os gostos, contando com histórias que passam por esporte, fantasia, drama e acontecimentos inspirados em fatos.
A seguir, confira cinco filmes e séries que estreiam de 13 a 19 de julho na Netflix:
1. Quarterback – 3ª temporada (14/07)
Em Quarterback, a Netflix volta aos bastidores da NFL para mostrar os desafios enfrentados por atletas que atuam em uma das posições mais exigentes do futebol americano.
A nova temporada segue Joe Burrow, do Cincinnati Bengals, Jared Goff, do Detroit Lions, e Kirk Cousins, que retorna à série enquanto inicia uma nova fase de sua carreira no Atlanta Falcons.
Ao acompanhar a temporada 2024-25 da liga, a produção apresenta momentos decisivos das partidas, a preparação física e mental dos jogadores e aspectos da vida pessoal que influenciam suas trajetórias.
2. Entrevista com o Vampiro – 2ª temporada (14/07)
Baseada na obra de Anne Rice, Entrevista com o Vampiro acompanha a história de Louis de Pointe du Lac, um homem transformado em vampiro que, séculos depois, decide contar sua trajetória ao jornalista Daniel Molloy.
Ao revisitar o passado, ele relembra os desafios de lidar com a imortalidade, o conflito entre seus valores e sua nova condição, além da relação conturbada com Lestat, vampiro responsável por sua transformação.
Na segunda temporada, a série acompanha a viagem de Louis e Claudia pela Europa em busca de outros vampiros. Durante a viagem, eles chegam ao Theatre Des Vampires, em Paris. É nesse período que Louis se apaixona pelo vampiro Armand e vive um relacionamento que tem consequências marcantes para sua trajetória.
3. O Falcão do Golfe (16/07)
Na série O Falcão do Golfe, Lonnie Hawkins, personagem interpretado por Will Ferrell, já foi considerado um dos maiores nomes do golfe profissional, mas seus dias de destaque ficaram para trás. Mesmo com o corpo dando sinais de desgaste, ele acredita que ainda é capaz de competir em alto nível.
Enquanto a ex-esposa e o filho enxergam a aposentadoria como o caminho mais sensato, Lonnie decide voltar aos campos e disputar mais uma vez o torneio que falta para completar o Grand Slam para provar que ainda pode competir entre os melhores.
4. Eu Antes de Mim (17/07)
Em Eu Antes de Mim, um estudante conhecido pelo excelente desempenho escolar começa a enfrentar crises de pânico que afetam sua rotina e tornam impossível ignorar os conflitos presentes dentro de casa.
Quando recebe um trabalho sobre a história da própria família, ele passa a revisitar lembranças, silêncios e situações que revelam o distanciamento existente na relação com o pai.
À medida que investiga o passado, o filme mostra como o jovem precisa lidar com ressentimentos antigos e verdades que nunca haviam sido discutidas.
O processo faz com que pai e filho tenham a oportunidade de reconstruir o vínculo entre eles, em uma jornada marcada por reflexões sobre compreensão, reconciliação e a importância de enfrentar questões familiares antes que seja tarde demais.
5. 23.000 Vidas (17/07)
Inspirado em fatos, 23.000 Vidas acompanha um grupo de jovens que decide agir diante da crise humanitária enfrentada por refugiados que tentam atravessar o Mar Mediterrâneo em direção à Europa.
Inconformados com o número de mortes durante essas travessias, eles organizam uma campanha de financiamento coletivo para comprar um antigo barco de pesca e iniciar uma missão de resgate, mesmo sem experiência na área.
Ao retratar a atuação da ONG Jugend Rettet, a obra mostra como a iniciativa conseguiu salvar milhares de pessoas, ao mesmo tempo em que passou a enfrentar desafios envolvendo questões legais e de justiça.
A produção acompanha o impacto dessa decisão na vida dos voluntários e destaca como um movimento organizado por cidadãos comuns se transformou em uma das mais conhecidas ações de resgate no Mediterrâneo.