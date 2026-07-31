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Nasce Dom, filho da cantora Lauana Prado

Artista celebrou a chegada do bebê com uma declaração publicada nas redes sociais

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Zero Hora

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@lauanaprado/Instagram/Reprodução
Cantora anunciou a chegada do menino em uma publicação nas redes sociais.

A cantora Lauana Prado deu à luz ao primeiro filho, Dom, nesta sexta-feira (31), em São Paulo. 

A assessoria da artista informou que o bebê nasceu por volta das 7h30min, na 38ª semana de gestação, "marcando um dos momentos mais especiais da vida da artista". As informações são do g1.

Segundo o comunicado, Dom nasceu saudável, por meio de uma cesariana, pesando 2,995 kg. O nome do menino, de origem latina, está associado à força, à liderança e à autoridade.

Na manhã desta sexta-feira, Lauana publicou nas redes sociais um texto dedicado ao filho.

"Depois de uma jornada intensa, arrebatadora e linda sendo sua casa e me colocando completamente a serviço de gerar sua vida, é chegada a hora de te receber aqui, nos meus braços", escreveu.

A cantora também afirmou que se doou por inteiro para viver essa jornada e que ele já era profundamente amado muito antes do primeiro encontro dos dois:

"Te prometo que, enquanto existir em mim um único fôlego de vida, vou fazer de tudo para que você se sinta seguro, amado, respeitado e livre para trazer luz pras nossas vidas".

Gravidez anunciada em janeiro

Lauana anunciou a gravidez em janeiro, durante uma apresentação no Universo Spanta, na Marina da Glória, no Rio de Janeiro.

Durante o show, a cantora exibiu imagens do ultrassom nos telões e acariciou a barriga enquanto cantava Coisa Rara, que inclui o trecho: "Para quem esperou tanto você chegar, mais um pouco não é nada".

Segundo o g1, Dom foi concebido por meio de fertilização in vitro (FIV). A cantora recorreu a um banco internacional de sêmen e, após quatro tentativas de coleta, conseguiu embriões viáveis.


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