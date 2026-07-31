Nasce Dom, filho da cantora Lauana Prado

A cantora Lauana Prado deu à luz ao primeiro filho, Dom, nesta sexta-feira (31), em São Paulo.
A assessoria da artista informou que o bebê nasceu por volta das 7h30min, na 38ª semana de gestação, "marcando um dos momentos mais especiais da vida da artista". As informações são do g1.
Segundo o comunicado, Dom nasceu saudável, por meio de uma cesariana, pesando 2,995 kg. O nome do menino, de origem latina, está associado à força, à liderança e à autoridade.
Na manhã desta sexta-feira, Lauana publicou nas redes sociais um texto dedicado ao filho.
"Depois de uma jornada intensa, arrebatadora e linda sendo sua casa e me colocando completamente a serviço de gerar sua vida, é chegada a hora de te receber aqui, nos meus braços", escreveu.
A cantora também afirmou que se doou por inteiro para viver essa jornada e que ele já era profundamente amado muito antes do primeiro encontro dos dois:
"Te prometo que, enquanto existir em mim um único fôlego de vida, vou fazer de tudo para que você se sinta seguro, amado, respeitado e livre para trazer luz pras nossas vidas".
Gravidez anunciada em janeiro
Lauana anunciou a gravidez em janeiro, durante uma apresentação no Universo Spanta, na Marina da Glória, no Rio de Janeiro.
Durante o show, a cantora exibiu imagens do ultrassom nos telões e acariciou a barriga enquanto cantava Coisa Rara, que inclui o trecho: "Para quem esperou tanto você chegar, mais um pouco não é nada".
Segundo o g1, Dom foi concebido por meio de fertilização in vitro (FIV). A cantora recorreu a um banco internacional de sêmen e, após quatro tentativas de coleta, conseguiu embriões viáveis.