Não perca tempo: 5 sinais de que uma conversa não vai virar encontro

Para Ramone Gigliotti, gerente sênior de marketing do Inner Circle no Brasil, esse comportamento mostra que muitos solteiros não estão necessariamente com pressa para sair da solteirice, mas estão mais atentos à forma como investem tempo e energia. “A pergunta deixou de ser apenas ‘será que essa pessoa gosta de mim?’ e passou a incluir também ‘essa pessoa está realmente disponível para construir alguma coisa, mesmo que seja só um primeiro encontro honesto?’”, afirma.