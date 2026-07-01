Mulher é ajudada por Rodrigo Hilbert após carro atolar na estrada, confunde apresentador com outro famoso e viraliza

Uma mulher viralizou nas redes sociais após compartilhar uma situação inusitada que viveu ao lado de Rodrigo Hilbert.
Em um vídeo publicado no TikTok, a mulher, que se identifica como Jade, relatou que o carro dela ficou atolado em uma estrada e que foi surpreendida ao ver Hilbert chegando para ajudá-la. Ela não especificou o local do incidente, mas mencionou que teria sido em uma estrada de difícil acesso.
"Experiência individual: meu carro atolou numa estrada e quem apareceu para me ajudar foi o Rodrigo Hilbert.", escreveu a mulher, que disse ainda ter confundido o apresentador com o jornalista Tiago Leifert. Na imagem, o o marido de Fernanda Lima aparece ao lado do carro dela, em uma caminhonete.
O vídeo compartilhado na rede social no último final de semana já soma mais de um milhão de visualizações e 200 mil curtidas (assista abaixo).
Em um segundo vídeo, Jade explicou que não havia sinal de telefone no local onde o carro atolou. Outras pessoas chegaram a tentar retirar o veículo dali, mas sem sucesso. Antes de irem embora, porém, disseram que chamariam ajuda. Segundo ela, a ajuda era justamente Rodrigo Hilbert.
— A pessoa mais simpática que eu já conheci na minha vida, completamente humilde. Ele amarrou o negócio no meu carro, ele ajudou a puxar, ele dirigiu o trator para puxar o meu carro — contou Jade.
Depois que o veículo foi removido, a pessoa que estava com ela ainda perguntou a Hilbert se ele não seria o Tiago Leifert.
— Ele estava olhando assim de lado e disse: "não, muito parecido mesmo, mas não é". O caseiro que estava com ele estava segurando a risada — relembrou.
Eles só perceberam a confusão depois que o sinal de telefone voltou. Ao pesquisarem o nome de Tiago Leifert no Google, descobriram que, na verdade, quem havia ajudado era Rodrigo Hilbert, marido de Fernanda Lima.
Buscas no Google Trends
Com a repercussão do caso, Rodrigo Hilbert apareceu entre as principais pesquisas do Google Trends nesta quarta-feira (1º). Foram mais de 500 buscas, resultando em 300% do interesse dos usuários.