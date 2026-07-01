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Mulher é ajudada por Rodrigo Hilbert após carro atolar na estrada, confunde apresentador com outro famoso e viraliza

Em vídeos publicados no TikTok, ela elogiou a humildade do apresentador e contou como só descobriu a identidade dele retomou o sinal do telefone

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Zero Hora

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TikTok / @rodrigohilbert / Reprodução
Situação foi compartilhada nas redes sociais.

Uma mulher viralizou nas redes sociais após compartilhar uma situação inusitada que viveu ao lado de Rodrigo Hilbert.

Em um vídeo publicado no TikTok, a mulher, que se identifica como Jade, relatou que o carro dela ficou atolado em uma estrada e que foi surpreendida ao ver Hilbert chegando para ajudá-la. Ela não especificou o local do incidente, mas mencionou que teria sido em uma estrada de difícil acesso.

"Experiência individual: meu carro atolou numa estrada e quem apareceu para me ajudar foi o Rodrigo Hilbert.", escreveu a mulher, que disse ainda ter confundido o apresentador com o jornalista Tiago Leifert. Na imagem, o o marido de Fernanda Lima aparece ao lado do carro dela, em uma caminhonete.  

O vídeo compartilhado na rede social no último final de semana já soma mais  de um milhão de visualizações e 200 mil curtidas (assista abaixo).

Em um segundo vídeo, Jade explicou que não havia sinal de telefone no local onde o carro atolou. Outras pessoas chegaram a tentar retirar o veículo dali, mas sem sucesso. Antes de irem embora, porém, disseram que chamariam ajuda. Segundo ela, a ajuda era justamente Rodrigo Hilbert.

— A pessoa mais simpática que eu já conheci na minha vida, completamente humilde. Ele amarrou o negócio no meu carro, ele ajudou a puxar, ele dirigiu o trator para puxar o meu carro — contou Jade.

Depois que o veículo foi removido, a pessoa que estava com ela ainda perguntou a Hilbert se ele não seria o Tiago Leifert.

— Ele estava olhando assim de lado e disse: "não, muito parecido mesmo, mas não é". O caseiro que estava com ele estava segurando a risada — relembrou.

Eles só perceberam a confusão depois que o sinal de telefone voltou. Ao pesquisarem o nome de Tiago Leifert no Google, descobriram que, na verdade, quem havia ajudado era Rodrigo Hilbert, marido de Fernanda Lima.

Buscas no Google Trends

Google Trends/Reprodução
Rodrigo Hilbert em destaque no Google Trends.

Com a repercussão do caso, Rodrigo Hilbert apareceu entre as principais pesquisas do Google Trends nesta quarta-feira (1º). Foram mais de 500 buscas, resultando em 300% do interesse dos usuários.


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