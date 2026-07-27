Move Brasil: saiba quem pode aderir e como funciona o financiamento de motos e bicicletas

Agências bancárias e instituições financeiras credenciadas começam a oferecer, nesta segunda-feira (27), linhas de financiamento de motos, motonetas, ciclomotores e bicicletas elétricas produzidos no país, com condições facilitadas pelo programa Move Brasil.
O programa facilita o acesso de motoristas de táxi e de aplicativo à compra de veículos, com juros mais baixos, incentivando a troca da frota por modelos mais novos e sustentáveis. Veja abaixo quem pode aderir ao programa e como solicitar o financiamento:
Quem pode aderir ao programa?
A política pública permite o acesso ao financiamento para entregadores de aplicativos e motociclistas com pelo menos 12 meses de cadastro na plataforma e um mínimo de 100 corridas ou entregas realizadas, além de ciclistas, motofretistas e mototaxistas que tenham trabalhado em regime de carteira assinada (CLT) nos últimos seis meses.
Como pedir financiamento?
Para fazer o pedido de financiamento é necessário se cadastrar no programa, por meio da conta gov.br. Após o cadastro, o pedido de adesão do motorista pode ser validado em até cinco dias úteis.
Após o prazo, o motorista pode conferir se seu pedido foi aprovado diretamente na plataforma do Move Brasil. Caso esteja cadastrado sem impedimentos, o trabalhador já pode ir à Caixa, Banco do Brasil ou outra instituição financeira credenciada para análise de crédito e contratação do financiamento.
Critérios para contratação
Para obter o financiamento, o veículo escolhido deve ter sido produzido no Brasil a partir de 2024. Além disso, o valor é liberado diretamente ao fornecedor do bem. A aprovação do financiamento está sujeita à análise do banco ou da instituição financeira, que também define a documentação necessária para a contratação.
Após a contratação, o trabalhador começará a pagar as parcelas somente após 60 dias. O prazo para quitação é de até quatro anos, com juros de 0,99% ao mês para homens e de 0,91% ao mês para mulheres.