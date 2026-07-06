Morre Tiago Pitthan, homem que organizou o próprio velório e viralizou nas redes

"Informamos o falecimento do Tiago Pitthan, o nosso Bom Sujeito, na noite de 05 de julho, hospital Cassems, em Campo Grande (MS).

Ele combateu o bom combate.

Seu velório/gurufim será no Memorial Park nesta segunda-feira, a partir das 10h do dia 06/07 e, como foi sua vida, será cheio de amigos e amor.

O endereço é: Rua Francisco dos Anjos, 442 - Bairro Universitário".