Morre Tiago Pitthan, homem que organizou o próprio velório e viralizou nas redes

Tiago Martins Pitthan, o homem que viralizou ao organizar o próprio velório, morreu neste domingo (5), aos 49 anos, em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul.
Ele enfrentava um câncer no estômago em estágio avançado, diagnosticado em 2024. Em maio, reuniu amigos e familiares para um velório antecipado, em formato de festa.
Internado, na noite de domingo ele fez publicações nos stories do Instagram e deixou uma mensagem de despedida.
"Sem filtro. Sem produção. Pediram para chamar a minha família, mas a vida... A vida vale a pena! Talvez eu volte e conte como foi... Talvez não... Na dúvida, amo vocês!", escreveu.
— Estou bem, estou em paz, estou feliz. Valeu a pena. Tudo valeu a pena. Tive uma vida boa e é isso. Eu venci — disse em vídeo.
Advogado e turismólogo, Pitthan era conhecido nas redes sociais como "Bom Sujeito". A celebração organizada por ele ocorreu em 30 de maio, em um antigo galpão de uma cervejaria de Campo Grande.
O evento reuniu amigos e contou com uma programação planejada em detalhes por ele. Após o diagnóstico da doença, decidiu realizar um antigo sonho: aprender a tocar guitarra. Passou a estudar o instrumento para subir ao palco ao menos uma vez.
Durante o tratamento, adotou uma postura de enfrentamento da doença. No perfil do Instagram, usava a frase "Eu tenho o câncer, mas o câncer NÃO me tem", que se tornou um símbolo.
Na manhã desta segunda-feira (6), a família de Tiago confirmou o falecimento dele e trouxe informações sobre a despedida.
"Informamos o falecimento do Tiago Pitthan, o nosso Bom Sujeito, na noite de 05 de julho, hospital Cassems, em Campo Grande (MS).
Ele combateu o bom combate.
Seu velório/gurufim será no Memorial Park nesta segunda-feira, a partir das 10h do dia 06/07 e, como foi sua vida, será cheio de amigos e amor.
O endereço é: Rua Francisco dos Anjos, 442 - Bairro Universitário".