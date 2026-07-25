Morre Káh Felipe, influenciadora que mostrava rotina com doença rara e câncer terminal

A influenciadora cearense Karine de Sousa morreu aos 31 anos nesta sexta-feira (24) em decorrência de um câncer terminal, em Fortaleza. Ela era conhecida como Káh Felipe nas redes sociais.
Com mais de 770 mil seguidores no Instagram, Káh era conhecida por retratar sua rotina enquanto portadora da doença genética rara xeroderma pigmentoso.
O anúncio da morte ocorreu através do Instagram da influenciadora. Ela deixa o marido, Edmilson Alcântara, e uma filha de três anos.
"Nossa guerreira cumpriu sua missão e deixou um legado de força, coragem e, acima de tudo, de fé. A fé era a palavra que melhor a definia. Ela acreditou até o fim e lutou com todas as suas forças, sem nunca perder a esperança", diz o comunicado (veja abaixo).
Diagnóstico de câncer terminal
Em maio deste ano, Káh revelou o diagnóstico de câncer em estágio terminal após a descoberta de metástases. Na ocasião, ela contou aos seguidores que iniciaria cuidados paliativos e classificou a notícia como uma das mais difíceis de sua vida.
Káh estava internada havia 18 dias devido a fortes dores e inchaço na perna esquerda. Ela também tratava uma pneumonia e outras complicações associadas aos efeitos colaterais da quimioterapia, utilizando morfina diariamente para conter as dores nos ossos, fígado e pulmão.
"Tenho aprendido, do jeito mais difícil, que viver um dia de cada vez não é apenas uma frase bonita… é sobrevivência. É segurar firme mesmo quando parece que não tenho forças, é tentar encontrar pequenos respiros no meio do caos", escreveu Karine, em uma postagem durante o tratamento.
Vivência com xeroderma pigmentoso
Os primeiros sinais da doença xeroderma pigmentoso surgiram quando Káh tinha apenas três anos, manifestando-se por meio de manchas que seus familiares inicialmente confundiram com sardas. Contudo, com o avanço progressivo da condição, tumores começaram a se desenvolver pela pele de Karine.
Em razão do xeroderma pigmentoso, a influenciadora precisou realizar mais de 250 cirurgias ao longo da vida. Essa doença impõe uma rotina severa de cuidados contra a radiação solar e exige monitoramento médico constante, pois apresenta uma probabilidade muito alta para o surgimento de novos tumores na pele.