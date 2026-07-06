Mofo no inverno? Veja como identificar os sinais e evitar fungos em casa

Após identificar o surgimento de mofo, é preciso avaliar a melhor alternativa para resolver a situação. Entre os métodos definitivos, que envolvem reformas ou podem ser adotados enquanto o local ainda está em construção, especialmente se a obra ainda está em fase de projeto, é recomendado aumentar o fluxo de ventilação dos ambientes, por meio de janelas, e impermeabilizar as áreas da casa (processo que deve ser realizado em dias amenos e secos), sejam com argamassas com aditivos impermeabilizantes além de sistemas de pintura antimofo.