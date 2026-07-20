Mofo no inverno? Especialista dá dicas de como prevenir o problema

O mofo é uma proliferação de fungos e de tudo que produzem para se desenvolver no local em questão. A umidade — seja do ar, seja a que surge a partir de problemas como infiltração — está entre as principais condições para a propagação. Mas o microrganismo também precisa de "alimento": partículas de sujeira, poeira e até mesmo a gordura das mãos ao encostar nas superfícies.