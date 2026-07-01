Miss venezuelana é encontrada morta ao lado do namorado após terremoto

A miss venezuelana Skarlent Rodríguez, 23 anos, foi encontrada morta em meio aos escombros de um prédio, causados pelos terremotos que atingiram a cidade de La Guaira na semana passada. A morte foi confirmada pela família da modelo.
Segundo O Globo, durante os resgates, a vítima foi encontrada ao lado do corpo do namorado, José Castro. O casal estava desaparecido desde os tremores em 24 de junho.
Os familiares, com situação financeira agravada após o desastre, começaram campanha de arrecadação para cobrir as despesas do resgate e do funeral da modelo.
Recentemente a jovem havia conquistado o título de Miss Grand Orlando 2025.
Comoção nas redes
Em sua última publicação no Instagram, familiares, amigos, seguidores e colegas do mundo da moda prestaram suas condolências lamentando o ocorrido.
"Descanse em paz, amiga. Você não merecia isso. Voe alto, Skar", comentou uma amiga.
"Com certeza a alma mais doce e a luz mais brilhante. Você é muito amada e faz muita falta", lamentou outra.
Terremotos na Venezuela
Diversas equipes de busca de diferentes países como Brasil, Chile, Itália, Jordânia, México e Estados Unidos foram enviadas à Venezuela após dois terremotos, de magnitudes 7,2 e 7,5, atingirem o país na última quarta-feira (24).
Conforme informou nesta quarta-feira (1º) o presidente da Assembleia Nacional venezuelana, Jorge Rodríguez, até o momento o número de vítimas do desastre ultrapassa os 2 mil mortos e conta com mais de 11 mil feridos.