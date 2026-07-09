Microbiota humana: entenda como os microrganismos do corpo influenciam a saúde

Formada por trilhões de microrganismos que vivem no corpo humano, a microbiota tem despertado cada vez mais interesse da ciência por seu papel na manutenção da saúde e por sua associação com o desenvolvimento de diversas doenças. Além de estar relacionada à digestão, ela também pode influenciar a imunidade, o metabolismo, a saúde ginecológica e a fertilidade.