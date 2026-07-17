Mega-Sena e mais loterias: Caixa muda os sorteios de sábado para domingo

A Caixa Econômica Federal alterou o calendário dos sorteios das loterias que tradicionalmente eram realizados aos sábados. A partir deste fim de semana, os concursos da Mega-Sena, Loteria Federal, Lotofácil, Quina, Timemania, Dia de Sorte e +Milionária deixam de ocorrer na noite de sábado e passam a ser realizados aos domingos, às 11h.
A mudança não afeta os sorteios de quarta-feira da Mega-Sena nem os demais dias de concursos das outras modalidades. Segundo comunicado emitido pela instituição, a alteração diz respeito apenas ao calendário dos sorteios. As regras das modalidades, os valores das apostas, as probabilidades de premiação e toda a estrutura dos concursos permanecem inalteradas. Leia a nota na íntegra abaixo.
Com a mudança, os apostadores poderão registrar apostas simples até as 22h de sábado, por meio das unidades lotéricas, do Portal Loterias Caixa e do aplicativo Loterias Caixa. Já os bolões continuarão disponíveis para comercialização nos canais eletrônicos até 15 minutos antes de cada sorteio.
Comunicado da Caixa
A CAIXA Loterias informa que, a partir de 19 de julho de 2026, os sorteios dos concursos regulares das modalidades lotéricas realizados aos sábados passarão a ocorrer aos domingos, às 11h, no Espaço da Sorte, em São Paulo (SP).
Com a ampliação do prazo, as apostas simples poderão ser efetuadas até as 22h de sábado, por meio das unidades lotéricas, do Portal Loterias CAIXA e do aplicativo Loterias CAIXA.
Outra novidade é que a comercialização de Bolões CAIXA nos canais eletrônicos, aos domingos, ocorrerá até as 10h45, quinze minutos antes da realização dos sorteios.
As transmissões dos sorteios continuarão sendo realizadas ao vivo pelas redes sociais oficiais da CAIXA e pelo portal G1.