Mega-Sena e mais loterias: Caixa muda os sorteios de sábado para domingo

A mudança não afeta os sorteios de quarta-feira da Mega-Sena nem os demais dias de concursos das outras modalidades. Segundo comunicado emitido pela instituição, a alteração diz respeito apenas ao calendário dos sorteios. As regras das modalidades, os valores das apostas, as probabilidades de premiação e toda a estrutura dos concursos permanecem inalteradas. Leia a nota na íntegra abaixo.