Medo de dentista: o inimigo invisível que afeta o sorriso de milhões de brasileiros

Cuidar do sorriso vai muito além da estética. No entanto, para muitos brasileiros, a simples ideia de se sentar na cadeira de um dentista ainda gera arrepios. Esse receio — muitas vezes alimentado por traumas de infância ou mitos — é o principal motivo pelo qual as pessoas adiam tratamentos essenciais. O problema é que esse hábito de "empurrar com a barriga" custa caro, tanto para o bolso quanto para a autoestima.