Mais espuma, mais limpeza? O que realmente faz diferença na hora de lavar o cabelo

Há décadas, existe um senso comum quando se trata de rotina capilar: a ideia de que, quanto mais espuma é formada durante a lavagem, melhores são os efeitos de limpeza. No entanto, especialistas apontam que essa crença não se sustenta.
De acordo com a doutora Cíntia Pessin, dermatologista e vice-presidente da Sociedade Brasileira de Dermatologia – Seção do Rio Grande do Sul (SBD-RS), essa crença não passa de um mito, já que a eficácia da limpeza depende principalmente da formulação do produto e das necessidades do couro cabeludo.
A seguir, confira o que influencia a limpeza dos fios e veja outros esclarecimentos sobre o tema.
🛁 Por que associamos espuma à limpeza?
Uma pesquisa conduzida pela Curl Clinic Plus, marca dos fundadores da Deva Curl, Rodrigo Nakamura e Denis da Silva, observou que os consumidores associam a sensação de limpeza à formação de espuma durante o banho. No entanto, Nakamura destaca que existe uma diferença importante entre percepção e eficácia clínica.
— A espuma faz parte da experiência sensorial e pode transmitir sensação de limpeza, mas o que determina o desempenho do produto é a combinação dos ingredientes, da tecnologia de limpeza e das necessidades de cada couro cabeludo — afirma.
🫧 Afinal, o que é a espuma?
Segundo a dermatologista Cíntia Pessin, a espuma é resultado da reação química entre os tensoativos presentes no xampu e a água, formando milhares de microbolhas de ar.
— Quanto mais espuma um xampu faz mais potente é o seu tensoativo (ou surfactante, um ativo detergente dos xampus). Os surfactantes com sulfato (como o lauril sulfato de sódio) são os mais frequentemente utilizados nos xampus e têm alta capacidade de formação de espuma — explica.
🚿 O que realmente limpa o cabelo?
Cíntia explica que o que realmente determina a eficácia da limpeza dos fios e do couro cabeludo é a ação dos agentes limpantes, associada à massagem do couro cabeludo e ao enxágue completo do produto.
A dermatologista também ressalta que, em alguns casos, xampus que produzem mais espuma podem até ser mais prejudiciais.
— A quantidade de espuma gerada pelo xampu não indica maior poder de limpeza dos fios, mas sim que um tensoativo mais agressivo está sendo utilizado. Logo, há maior remoção da oleosidade natural dos fios, favorecendo o ressecamento e o frizz — destaca.
🪮 O tipo de cabelo influencia na espuma?
Segundo a dermatologista, a oleosidade dos fios é o principal fator que determina a formação de espuma durante a lavagem:
— Quanto mais oleoso estiver o cabelo, menor será a formação de espuma. Já os cabelos crespos podem formar mais espuma, não pelo formato do fio em si, mas por serem naturalmente menos oleosos.
De acordo com a pesquisa da DevaCurl, pessoas com cabelos cacheados, crespos e ondulados costumam apresentar necessidades específicas relacionadas ao equilíbrio entre limpeza, controle da oleosidade e preservação da hidratação natural dos fios.
🧴 Qual a quantidade ideal de xampu na lavagem?
Cíntia frisa que a quantidade de xampu deve ser apenas a necessária para massagear o couro cabeludo.
— O xampu deve ser aplicado diretamente na raiz, e não no comprimento. Os fios são higienizados naturalmente com o produto que escorre durante o enxágue, sem necessidade de aplicá-lo diretamente nas pontas — explica.
❌ Erros mais comuns ao lavar o cabelo
Para evitar erros comuns durante a lavagem dos cabelos, a dermatologista recomenda alguns cuidados:
Frequência inadequada na semana
Cíntia recomenda que o cabelo não seja lavado mais de uma vez por dia nem menos de duas vezes por semana
— A frequência ideal depende de o couro cabeludo ser mais oleoso ou mais seco — orienta.
Água muito quente
A temperatura elevada remove a barreira de proteção natural dos fios e favorece a irritação do couro cabeludo.
— A água quente pode causar eritema (vermelhidão), descamação e coceira. Além disso, agrava doenças como a dermatite seborreica e estimula a oleosidade por efeito rebote — destaca.
Uso excessivo de xampus com sulfatos
Produtos à base de sulfatos fortes devem ser usados apenas uma ou duas vezes por semana, já que promovem uma limpeza mais agressiva.
— O ideal é utilizar xampus ou cremes de limpeza com tensoativos mais suaves, como coco glucoside ou cocoamidopropil betaína — recomenda.
Não usar condicionador ou máscara
Xampus alcalinos e aniônicos (de carga negativa) abrem as cutículas dos fios.
— O condicionador neutraliza essas cargas e equilibra o pH, selando as cutículas e evitando a quebra e o ressecamento — finaliza a médica.
*Sob supervisão da editora Lou Cardoso