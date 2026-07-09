Maíra Cardi diz que jogou refrigerante do marido fora: "Na minha casa não entra açúcar de forma alguma"

Maíra Cardi revelou, em um vídeo nas redes sociais, que jogou fora uma lata de refrigerante que veio em um pedido de delivery feito pelo marido, o também influenciador Thiago Nigro. A declaração da empresária dividiu opiniões e viralizou na internet.
— Aqui na minha casa não entra açúcar de forma alguma, não entra refrigerante de forma alguma. É impossível. Outro dia, Thiago pediu Outback. Ele é um adulto e faz o que ele quiser da vida dele fora da minha casa. Aqui dentro, não — afirmou no vídeo publicado no TikTok (assista abaixo).
— Para dar exemplo para os meus filhos, não. Veio um refrigerante dentro do negócio. Eu falei: "com certeza isso está errado. Você não pediu, né, meu amor?". Eu acho que ele tinha pedido. Não foi uma hipótese eu tirar da sacola. Foi para o lixo direto — continuou.
A influenciadora também reforçou que não se importa com o que as pessoas possam pensar sobre ela por causa da decisão:
— Para mim, dar uma lata de refrigerante para o meu marido é saber que estou diminuindo o tempo de vida dele. Você acha mesmo que quero isso? Que quero que as minhas filhas tenham menos tempo de pai? Se quiserem me chamar de terrorista alimentar, de doida, do que quer que seja, podem chamar.
Nos comentários, internautas compartilharam as suas opiniões. "Me fez refletir, eu e meus filhos tomamos refrigerante todos os dias, preciso parar!", afirmou uma usuária.
Na contramão, a posição de Maíra também foi criticada. "Depois que o Dr. Rey ficou doente, desencanei da comida. O estresse e o medo são fatores piores pra saúde", escreveu outra.
Alguns comentários também questionaram as declarações da empresária: "A casa não é dos dois? Por que falar minha casa?".
Críticas excessivas
Declarações da influenciadora já geravam polêmica alguns anos atrás, quando o ex-marido, Arthur Aguiar, estava confinado na casa do Big Brother Brasil 22.
A excessividade de críticas de Maíra quanto à alimentação do ex-bbb foi comentada negativamente na internet, principalmente por ela não ser nutricionista, apesar de, na época, se autodenominar coach de emagrecimento.