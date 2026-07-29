Lyon: 5 curiosidades sobre a cidade da França

Paris é, muitas vezes, o primeiro destino que vem à cabeça de quem pensa em viajar para a França. No entanto, o país tem pontos turísticos que vão muito além da capital, com história, cultura e paisagens encantadoras. Lyon, por exemplo, é uma das maiores cidades da nação francesa. Embora não receba tantos visitantes quanto a Cidade Luz, o destino tem atrações imperdíveis para diferentes tipos de turistas.