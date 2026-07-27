Lua hoje: veja qual é a fase lunar desta segunda-feira, 27 de julho de 2026

No Hemisfério Sul, onde está o Brasil, a porção iluminada da Lua aparece predominantemente no lado esquerdo do disco lunar. Nos primeiros dias da fase Crescente, o satélite surge no horizonte oeste logo após o pôr do Sol e permanece visível por algumas horas. À medida que os dias passam, ele nasce cada vez mais tarde e permanece por mais tempo no céu, ampliando as oportunidades para observação.