Lua hoje: veja qual é a fase lunar desta segunda-feira, 20 de julho de 2026

Até lá, a Lua permanecerá com pouca visibilidade, já que sua face iluminada está voltada para o lado oposto da Terra. A partir da mudança de fase, uma estreita faixa iluminada começará a surgir gradualmente, tornando o astro cada vez mais visível no céu após o pôr do sol e marcando o início de um novo período de crescimento da iluminação ao longo do ciclo lunar.