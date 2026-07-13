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Lua hoje: veja qual é a fase lunar desta segunda-feira, 13 de julho de 2026

Desde a terça-feira passada, a porção iluminada da Lua visível da Terra está diminuindo gradualmente

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Gintaras Stauce/Shutterstock | Portal EdiCase
A Lua Minguante marca a reta final do ciclo lunar antes da chegada da Lua Nova

Nesta segunda-feira, 13 de julho de 2026, a Lua está na fase Minguante. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), essa fase começou no dia 07, às 16h30, e seguirá até a entrada da Lua Nova, prevista para amanhã, 14 de julho, às 6h45.

Desde a terça-feira passada, a porção iluminada da Lua visível da Terra está diminuindo gradualmente. Isso acontece porque o satélite continua sua órbita ao redor do planeta, alterando o ângulo em que recebe a luz do Sol. Embora pareça menor a cada noite, o astro não muda de tamanho — apenas enxergamos uma parcela diferente de sua face iluminada.

O que é a Lua Minguante?

A Lua Minguante é a quarta e última fase principal do ciclo lunar. Ela ocorre depois da Lua Cheia e antecede a Lua Nova, marcando o momento em que a parte iluminada visível começa a diminuir até praticamente desaparecer.

O ciclo completo das fases da Lua dura, em média, 29 dias, 12 horas e 44 minutos. Durante esse período, o satélite percorre sua órbita ao redor da Terra enquanto ambos seguem viajando pelo espaço ao redor do Sol.

Como observar a Lua Minguante

A Lua Minguante costuma nascer durante a madrugada e permanece visível principalmente nas primeiras horas da manhã, podendo ser observada até mesmo depois do nascer do Sol. Seu brilho reduzido faz com que o céu fique mais escuro durante boa parte da noite. Isso favorece a observação de estrelas, planetas, nebulosas e aglomerados estelares, principalmente em locais afastados das luzes das cidades.

Outro detalhe interessante é que, nessa fase, a linha que separa a parte iluminada da escura — chamada de terminador — evidencia montanhas e crateras por meio das sombras projetadas na superfície. Por isso, muitos astrônomos amadores consideram a Lua Minguante uma das melhores fases para observar detalhes do relevo lunar com telescópios ou binóculos.

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A gravidade da Lua influencia os oceanos durante todas as fases do ciclo lunar

A Lua Minguante influencia as marés

A gravidade da Lua continua exercendo influência sobre os oceanos durante todas as fases do ciclo lunar. Na fase Minguante, porém, as diferenças entre marés altas e baixas costumam ser menores do que nas fases de Lua Nova e Lua Cheia. Isso ocorre porque, nessas duas fases, Sol, Terra e Lua ficam mais alinhados, aumentando a força gravitacional responsável pelas chamadas marés de sizígia.

Próxima fase da Lua

A Lua permanecerá na fase Minguante até a manhã de 14 de julho de 2026, quando entrará na Lua Nova, iniciando um novo ciclo lunar. A partir daí, sua parte iluminada voltará a crescer gradualmente até atingir novamente a fase Cheia cerca de duas semanas depois.

A Lua Nova acontece quando o satélite se posiciona entre a Terra e o Sol. Nessa configuração, a parte iluminada pela luz solar fica voltada para o lado oposto ao nosso planeta, tornando a Lua praticamente invisível para os observadores terrestres. Apesar disso, ela continua presente no céu, apenas com sua face iluminada escondida da nossa perspectiva.

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