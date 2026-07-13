Lua hoje: veja qual é a fase lunar desta segunda-feira, 13 de julho de 2026

A Lua Minguante costuma nascer durante a madrugada e permanece visível principalmente nas primeiras horas da manhã, podendo ser observada até mesmo depois do nascer do Sol. Seu brilho reduzido faz com que o céu fique mais escuro durante boa parte da noite. Isso favorece a observação de estrelas, planetas, nebulosas e aglomerados estelares, principalmente em locais afastados das luzes das cidades.