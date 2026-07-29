Lua hoje: veja qual é a fase lunar desta quarta-feira, 29 de julho de 2026

Assim como ocorre durante a Lua Nova, a Lua Cheia está associada às chamadas marés de sizígia. Nessa fase, Sol, Terra e Lua ficam praticamente alinhados, fazendo com que a força gravitacional combinada dos dois astros provoque maiores diferenças entre as marés altas e baixas. A influência gravitacional da Lua sobre os oceanos ocorre durante todo o ciclo lunar, mas é mais intensa durante as fases Nova e Cheia.