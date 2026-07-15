Lua hoje: veja qual é a fase lunar desta quarta-feira, 15 de julho de 2026

Nesta quarta-feira, 15 de julho, a Lua está na fase Nova. O satélite natural da Terra entrou nessa etapa do ciclo lunar na terça-feira (14), às 6h45, conforme o Instituto Nacional de Meteorologia (INMET). Nesse período, a face iluminada do astro pela luz solar fica voltada para o Sol, enquanto a face voltada para a Terra permanece praticamente escura. Por isso, a Lua não pode ser totalmente vista do nosso planeta, tornando-se praticamente invisível no céu noturno.