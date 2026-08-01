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Sorteio

Lotomania 2957 tem resultados divulgados; veja as dezenas

Números foram sorteados em São Paulo (SP)

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Zero Hora

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Confira as dezenas sorteadas da Lotomania.

O sorteio do concurso 2957 da Lotomania foi realizado nesta sexta (31), em São Paulo (SP).

Para jogar, é preciso escolher 50 números e então concorrer a prêmios para acertos de 20, 19, 18, 17, 16, 15 ou nenhum número.

Confira o resultado do concurso da Lotomania 2957

  • 00 - 01 - 09 - 10 - 12 - 13 - 18 - 25 - 35 - 37 - 38 - 46 - 54 - 72 - 79 - 80 - 82 - 83 - 84 - 91

Premiação:

  • 20 acertos: Não houve ganhador
  • 19 acertos: 3 apostas ganhadoras, R$ 85.134,71
  • 18 acertos: 71 apostas ganhadoras, R$ 2.248,28
  • 17 acertos: 734 apostas ganhadoras, R$ 217,47
  • 16 acertos: 3903 apostas ganhadoras, R$ 40,89
  • 15 acertos: 16035 apostas ganhadoras, R$ 9,95
  • 0 acertos: Não houve ganhador

Acumulado para o próximo concurso: R$ 6.200.000,00

Como apostar nas loterias da Caixa

A Caixa Econômica Federal conta com o portal de apostas dos jogos de loterias na internet, o Loterias Online, e o aplicativo Loterias Caixa, disponível para iOS e Android.

As plataformas funcionam 24 horas por dia e, segundo a Caixa, têm como objetivos principais oferecer comodidade ao apostador e atingir o público mais jovem.

Para apostar, é necessário ser maior de 18 anos. As ferramentas são acessadas em qualquer computador ou smartphone e todas as apostas são vinculadas ao CPF do cadastro.

Veja abaixo o passo a passo para jogar

  1. Acesse o aplicativo ou o endereço (https://www.loteriasonline.caixa.gov.br/). No primeiro acesso, preencha os dados pessoais para criar um cadastro.
  2. Em seguida, o apostador pode escolher entre as 10 modalidades de jogo disponibilizadas atualmente: Mega-Sena, Lotofácil, Quina, +Milionária, Lotomania, Timemania, Dupla Sena, Loteca, Dia de Sorte e Super Sete. O valor mínimo das apostas é de R$ 2,50.
  3. Depois de escolher a modalidade, basta clicar nos números escolhidos. Caso queira escolher apenas alguns números, o apostador pode clicar na opção "Complete o jogo" e o sistema completa a aposta com outras dezenas. Também é possível escolher a "Surpresinha", ferramenta em que o sistema escolhe todos os números.
  4. Ao clicar em "Ir para Pagamento", o jogador insere os dados do cartão de crédito e pode salvar para compras futuras. Também é possível pagar com Pix.
  5. Na tela seguinte, o apostador irá conferir sua aposta e finalizar a compra. O status de cada aposta (se houve o sorteio e quais os números premiados, por exemplo) é visualizado na opção "conferir aposta" ou "conferir todas". Se houver aposta premiada, serão exibidos na tela de detalhamento os valores, a faixa de premiação e os canais disponíveis para recebimento do prêmio.

Quais são as loterias da Caixa e quais os dias de sorteio?

Os sorteios organizados pela Loterias Caixa são realizados toda a semana, de domingo a sexta-feira, no Espaço da Sorte, localizado em São Paulo. Em algumas ocasiões, porém, os locais de sorteio podem mudar e são divulgados previamente no calendário de sorteios mensal. Em dias úteis, os sorteios ocorrem às 21h; nos domingos, às 11h.

Dia de Sorte

  • Segunda, terça, quarta, quinta, sexta e domingo.

Dupla Sena

  • Segunda, quarta e sexta.

Federal

  • Quarta e domingo.

Lotofácil

  • Segunda, terça, quarta, quinta, sexta e domingo.

Lotomania

  • Segunda, quarta e sexta.

Mega-Sena

  • Terça, quinta e domingo.

+Milionária

  • Quarta e domingo.

Quina

  • Segunda, terça, quarta, quinta, sexta e domingo.

Super Sete

  • Segunda, quarta e sexta.

Timemania

  • Terça, quinta e domingo.

Como receber os prêmios das loterias

As agências da Caixa permitem o resgate de qualquer valor. As premiações isentas de Imposto de Renda só podem ser retiradas nas agências lotéricas ou no Mercado Pago – neste caso, o valor pode ser transferido para a conta bancária de quem fez a aposta, no mesmo CPF. De qualquer forma, apenas o titular do CPF que foi utilizado no cadastro da aposta, ou um procurador reconhecido legalmente, pode retirar os prêmios.

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