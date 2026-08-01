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Lotofácil 3750 tem resultados revelados; confira

Números foram sorteados hoje

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Zero Hora

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O prêmio da loteria é conquistado pelo apostador que acertar entre 11 e 15 números sorteados.

O sorteio do concurso 3750 da Lotofácil foi realizado nesta sexta (31).

O prêmio da loteria é conquistado pelo apostador que acertar entre 11 e 15 números sorteados.

Além do modo convencional, é possível também jogar pela modalidade “Surpresinha”, em que o sistema escolhe os números automaticamente.

Ainda, há o modo “Teimosinha”, que garante usar os mesmos números jogados por até 24 concursos consecutivos.

Confira o resultado do concurso da Lotofácil 3750

Veja abaixo o resultado sorteado:

  • 01 - 02 - 05 - 06 - 07 - 11 - 12 - 13 - 15 - 18 - 19 - 20 - 22 - 24 - 25

Premiação:

  • 15 acertos: 3 apostas ganhadoras, R$ 2.417.456,47
  • 14 acertos: 549 apostas ganhadoras, R$ 1.656,55
  • 13 acertos: 17526 apostas ganhadoras, R$ 35,00
  • 12 acertos: 208331 apostas ganhadoras, R$ 14,00
  • 11 acertos: 1114183 apostas ganhadoras, R$ 7,00

Estimativa para o próximo concurso: R$ 2.000.000,00

Cidades Ganhadoras:

  • CANAL ELETRONICO/--
    1 aposta ganhou o prêmio para 15 acertos
  • SERRA/ES
    1 aposta ganhou o prêmio para 15 acertos
  • BALNEARIO CAMBORIU/SC
    1 aposta ganhou o prêmio para 15 acertos

Como apostar nas loterias da Caixa

A Caixa Econômica Federal conta com o portal de apostas dos jogos de loterias na internet, o Loterias Online, e o aplicativo Loterias Caixa, disponível para iOS e Android.

As plataformas funcionam 24 horas por dia e, segundo a Caixa, têm como objetivos principais oferecer comodidade ao apostador e atingir o público mais jovem.

Para apostar, é necessário ser maior de 18 anos. As ferramentas são acessadas em qualquer computador ou smartphone e todas as apostas são vinculadas ao CPF do cadastro.

Veja abaixo o passo a passo para jogar

  1. Acesse o aplicativo ou o endereço (https://www.loteriasonline.caixa.gov.br/). No primeiro acesso, preencha os dados pessoais para criar um cadastro.
  2. Em seguida, o apostador pode escolher entre as 10 modalidades de jogo disponibilizadas atualmente: Mega-Sena, Lotofácil, Quina, +Milionária, Lotomania, Timemania, Dupla Sena, Loteca, Dia de Sorte e Super Sete. O valor mínimo das apostas é de R$ 2,50.
  3. Depois de escolher a modalidade, basta clicar nos números escolhidos. Caso queira escolher apenas alguns números, o apostador pode clicar na opção "Complete o jogo" e o sistema completa a aposta com outras dezenas. Também é possível escolher a "Surpresinha", ferramenta em que o sistema escolhe todos os números.
  4. Ao clicar em "Ir para Pagamento", o jogador insere os dados do cartão de crédito e pode salvar para compras futuras. Também é possível pagar com Pix.
  5. Na tela seguinte, o apostador irá conferir sua aposta e finalizar a compra. O status de cada aposta (se houve o sorteio e quais os números premiados, por exemplo) é visualizado na opção "conferir aposta" ou "conferir todas". Se houver aposta premiada, serão exibidos na tela de detalhamento os valores, a faixa de premiação e os canais disponíveis para recebimento do prêmio.

Quais são as loterias da Caixa e quais os dias de sorteio?

Os sorteios organizados pela Loterias Caixa são realizados toda a semana, de domingo a sexta-feira, no Espaço da Sorte, localizado em São Paulo. Em algumas ocasiões, porém, os locais de sorteio podem mudar e são divulgados previamente no calendário de sorteios mensal. Em dias úteis, os sorteios ocorrem às 21h; nos domingos, às 11h.

Dia de Sorte

  • Segunda, terça, quarta, quinta, sexta e domingo.

Dupla Sena

  • Segunda, quarta e sexta.

Federal

  • Quarta e domingo.

Lotofácil

  • Segunda, terça, quarta, quinta, sexta e domingo.

Lotomania

  • Segunda, quarta e sexta.

Mega-Sena

  • Terça, quinta e domingo.

+Milionária

  • Quarta e domingo.

Quina

  • Segunda, terça, quarta, quinta, sexta e domingo.

Super Sete

  • Segunda, quarta e sexta.

Timemania

  • Terça, quinta e domingo.

Como receber os prêmios das loterias

As agências da Caixa permitem o resgate de qualquer valor. As premiações isentas de Imposto de Renda só podem ser retiradas nas agências lotéricas ou no Mercado Pago – neste caso, o valor pode ser transferido para a conta bancária de quem fez a aposta, no mesmo CPF. De qualquer forma, apenas o titular do CPF que foi utilizado no cadastro da aposta, ou um procurador reconhecido legalmente, pode retirar os prêmios.

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