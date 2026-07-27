Lanches saudáveis: veja cinco receitas práticas para o dia a dia

Manter uma alimentação equilibrada vai além de planejar as principais refeições do dia, como café da manhã, almoço e jantar. Os lanches consumidos entre elas também desempenham um papel importante, pois ajudam a repor as energias, controlar a fome e evitar exageros à mesa. Por isso, vale a pena planejar esses lanchinhos e fazer escolhas conscientes.
Segundo o Guia Alimentar para a População Brasileira, elaborado pelo Ministério da Saúde, a base de uma alimentação equilibrada deve ser composta por alimentos in natura – obtidos diretamente de plantas ou de animais – ou minimamente processados, que passam por poucas alterações.
Nesse contexto, frutas, castanhas e sanduíches podem ser boas opções para os lanches, segundo a nutricionista Mariana Freij:
— Tem muitos nutrientes que acabamos não consumindo nas refeições principais. As frutas, por exemplo, podem aparecer mais no lanche. Então, ele também funciona para dar esse aporte de nutrientes.
Já os produtos ultraprocessados com rótulos como fit, zero, light ou proteico — como barrinhas de cereal, biscoitos e shakes — não devem ser a base da alimentação.
— Existe uma forma de perceber se os alimentos são mais saudáveis ou não. A lista de ingredientes é uma opção — acrescenta Mariana.
Produtos com uma lista extensa de ingredientes, especialmente aqueles com nomes pouco familiares, como aditivos, conservantes e aromatizantes, costumam ser nutricionalmente desbalanceados e podem afetar de forma desfavorável a saúde, a cultura alimentar, a vida social e o meio ambiente.
Assim como nas demais refeições, é importante que os lanches também tenham um equilíbrio entre fibras, proteínas, carboidratos e gorduras.
Veja abaixo sugestões de lanches saborosos para incluir na rotina sem abrir mão do equilíbrio nutricional.
Confira cinco receitas práticas de lanches saudáveis
1. Crepioca
Ingredientes
- 1 ovo
- 2 colheres de sopa de goma de tapioca
- Pitada de sal
Modo de preparo:
- Misture bem todos os ingredientes em uma xícara
- Leve a uma frigideira (antiaderente ou untada com fio de azeite)
- Quando começar a soltar da panela, vire a crepioca e adicione o recheio
Ideias de recheio para crepioca:
- Banana e canela
- Queijo, tomate e orégano
- Frango desfiado
- Pastinha de frango
- Pastinha de atum
- Queijo, banana e doce de leite
- Pasta de amendoim
- Creme de ricota e queijo
- Queijo e geleia de fruta
2. Sanduíche de atum
- 2 fatias de pão integral
- 1 lata de atum escorrida
- 2 colheres de sopa de requeijão light ou creme de ricota/cottage
- Temperos a gosto
Modo de preparo:
- Misture o atum, o requeijão e os temperos até formar uma pasta homogênea
- Recheie as fatias com a pasta e feche o sanduíche
- Sirva em seguida
3. Pão de queijo na frigideira
- 1 ovo
- 2 colheres de sopa de goma de tapioca
- 1 a 2 colheres de sopa de queijo ralado
- Pitada de sal
Modo de preparo:
- Misture bem todos os ingredientes em uma xícara
- Leve a uma frigideira (antiaderente ou untada com fio de azeite)
- Quando começar a soltar da panela, vire o pão de queijo
- Sirva em seguida
4. Panqueca de banana
Ingredientes:
- 1 ovos
- 1 bananas
- Aveia a gosto
- Fio de mel
Modo de preparo:
- Misture os ovos, a banana e a aveia em uma tigela até formar uma massa homogênea
- Adicione a mistura em uma frigideira em fogo baixo e deixe dourar dos dois lados
- Acrescente um fio de mel por cima e sirva imediatamente
5. Overnight oats de aveia com iogurte e frutas
Ingredientes:
- 3 colheres de sopa de aveia em flocos
- 1 colher de chá de chia
- 150 ml de iogurte natural
- Frutas picadas (banana, morango ou manga) a gosto
Modo de preparo:
- Misture a aveia, a chia e o iogurte em um pote com tampa
- Deixe na geladeira por pelo menos 4 horas (ou de um dia para o outro)
- Na hora de servir, adicione as frutas por cima
Dica: finalize com um toque de canela, mel ou sementes
*Sob supervisão da editora Lou Cardoso