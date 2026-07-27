Lanches saudáveis: veja cinco receitas práticas para o dia a dia

Manter uma alimentação equilibrada vai além de planejar as principais refeições do dia, como café da manhã, almoço e jantar. Os lanches consumidos entre elas também desempenham um papel importante, pois ajudam a repor as energias, controlar a fome e evitar exageros à mesa. Por isso, vale a pena planejar esses lanchinhos e fazer escolhas conscientes.