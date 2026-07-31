Lanche saudável: 3 receitas fáceis e ricas em proteínas para o café da tarde

Em um recipiente, coloque o atum e desfie levemente com um garfo. Acrescente o iogurte natural, a cebola-roxa, o salsão, o cheiro-verde e o suco de limão. Tempere com sal e pimenta-do-reino e misture bem até formar um recheio cremoso e homogêneo. Distribua as folhas de alface sobre uma das fatias de pão integral e espalhe o recheio de atum por cima. Adicione as rodelas de pepino e finalize com a outra fatia de pão. Sirva em seguida.