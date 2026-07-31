Lanche saudável: 3 receitas fáceis e ricas em proteínas para o café da tarde

Em meio à correria do dia a dia, fazer uma pausa para o lanche da tarde é uma maneira simples de renovar as energias e manter uma rotina alimentar equilibrada. Apostar em opções ricas em proteínas, por exemplo, contribui para uma alimentação mais completa, auxilia na saciedade e fornece nutrientes importantes para o funcionamento do organismo.
Abaixo, confira 3 receitas fáceis e ricas em proteínas de lanches para o café da tarde!
1. Sanduíche integral de atum com vegetais
Ingredientes
- 2 fatias de pão integral
- 170 g de atum sólido ao natural, escorrido
- 2 colheres de sopa de iogurte natural
- 1 colher de sopa de cebola-roxa picada
- 1 colher de sopa de salsão picado
- 1 colher de sopa de cheiro-verde picado
- 3 folhas de alface
- 3 rodelas de pepino
- Suco de 1/2 limão
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo
Em um recipiente, coloque o atum e desfie levemente com um garfo. Acrescente o iogurte natural, a cebola-roxa, o salsão, o cheiro-verde e o suco de limão. Tempere com sal e pimenta-do-reino e misture bem até formar um recheio cremoso e homogêneo. Distribua as folhas de alface sobre uma das fatias de pão integral e espalhe o recheio de atum por cima. Adicione as rodelas de pepino e finalize com a outra fatia de pão. Sirva em seguida.
2. Muffin com legumes
Ingredientes
- 6 ovos
- 1/2 xícara de chá de leite
- 1/2 xícara de chá de tomate-cereja picado
- 1/2 xícara de chá de abobrinha picada
- 1/4 de xícara de chá de cebola picada
- 2 colheres de sopa de cebolinha picada
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
- Azeite para untar
Modo de preparo
Em um recipiente, bata os ovos com o leite até obter uma mistura homogênea. Acrescente o tomate-cereja, a abobrinha, a cebola e a cebolinha. Tempere com sal e pimenta-do-reino e misture bem. Unte forminhas de muffin com azeite e distribua a massa, preenchendo cerca de 3/4 de cada espaço. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por aproximadamente 20 minutos, ou até que os muffins estejam firmes e levemente dourados. Retire do forno, espere amornar e sirva em seguida.
3. Tapioca de frango com milho-verde
Ingredientes
- 1 xícara de chá de goma de tapioca hidratada
- 1 xícara de chá de peito de frango cozido e desfiado
- 1/2 xícara de chá de milho-verde
- 1/2 cebola picada
- 1 dente de alho picado
- 1 colher de sopa de azeite
- 2 colheres de sopa de molho de tomate
- Sal, cheiro-verde picado e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo
Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola e o alho até dourarem levemente. Acrescente o frango desfiado, o milho-verde e o molho de tomate. Tempere com sal e pimenta-do-reino e misture bem até o recheio ficar aquecido e bem incorporado. Finalize com cheiro-verde e reserve.
Em uma frigideira, espalhe a goma de tapioca formando uma camada uniforme. Deixe cozinhar em fogo médio até a massa ficar firme e soltar do fundo da frigideira. Espalhe o recheio de frango sobre metade da tapioca, dobre ao meio e sirva em seguida.