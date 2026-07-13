Lanche da tarde: 3 receitas proteicas com ovo para potencializar os resultados da musculação

Em um recipiente, bata o ovo com um garfo até ficar homogêneo e adicione a goma de tapioca, o creme de ricota, o sal e a pimenta-do-reino. Misture até obter uma massa homogênea. Unte uma frigideira antiaderente com um fio de azeite de oliva e aqueça em fogo baixo. Despeje a massa, espalhando-a para formar um disco. Cozinhe até firmar. Vire a crepioca e deixe dourar o outro lado. Distribua o recheio sobre metade da massa, dobre a crepioca ao meio e deixe na frigideira por 1 minuto para aquecer o recheio. Sirva em seguida.