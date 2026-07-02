Julho Roxo: conheça os principais sinais de alerta do câncer de bexiga

Embora possa atingir homens e mulheres, a doença é mais frequente na população masculina. Isso se explica principalmente pela maior exposição histórica ao tabagismo e a substâncias químicas presentes em determinados ambientes de trabalho, além da influência de fatores hormonais e genéticos. Outro fator é que homens com aumento da próstata podem permanecer mais tempo com urina retida na bexiga, prolongando o contato do revestimento do órgão com substâncias cancerígenas presentes na urina.