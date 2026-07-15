Julho Amarelo: 4 mitos e verdades sobre a transmissão das hepatites virais

Durante o Julho Amarelo, mês dedicado à conscientização e ao combate às hepatites virais, profissionais de saúde reforçam a importância da prevenção e do diagnóstico precoce dessas infecções. Transmitidas principalmente pelo contato com sangue contaminado, elas afetam o fígado e podem causar desde alterações leves até problemas graves, como cirrose e câncer hepático. Mesmo com os avanços na vacinação, nos exames e nos tratamentos, elas ainda representam um desafio para a saúde pública, principalmente porque, na maioria dos casos, evoluem de forma silenciosa.