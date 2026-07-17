Jovem que era faxineiro de hospital se forma em Medicina: "Não consigo romantizar, foi muito, muito difícil"

Foi vendo a rotina no hospital em que trabalhava como faxineiro que Bruno Eulálio Santos, 27 anos, começou a se interessar por Medicina. Com dois anos de estudo, ele conseguiu passar no vestibular e, no último domingo (12), formou-se pela Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC).
Santos trabalhou em um lava a jato em Contagem (MG) antes de se mudar para o litoral catarinense. Ele foi faxineiro em um hospital particular em Balneário Camboriú, no litoral norte do Estado, e cursou a faculdade durante os seis anos estipulados.
— Não consigo romantizar, foi muito, muito difícil — afirmou ao g1.
Além de um cursinho preparatório online, Santos otimizava a preparação para as provas a partir de um método com cartas de memorização de conteúdo, chamadas de flashcards. Ele fez mais de 1,3 mil cartões com perguntas direcionadas para lembrar da matéria.
Cada bloco de cartas, no formato adaptado para carregar dentro do bolso da calça, tinha recomendações práticas para o momento da prova e frases de incentivo. "Parabéns cara, você se chegou até aqui, o resto você tira de letra. Lembre-se: é só mais uma prova", dizia um.
Após dois anos de estudo, Santos foi aprovado no processo seletivo pelo Sistema de Seleção Unificada (Sisu), em 2020. Para o jovem, o conselho para quem enfrenta a mesma situação é entender e ter paciência:
— Você vai precisar, infelizmente, fazer mais do que as outras pessoas estão fazendo, senão não vai dar certo.
O médico recém-formado quer focar agora em atuar na área. Futuramente, pretende ser cardiologista ou, quem sabe, ir para a área da psiquiatria, que também desperta o seu interesse. Para isso, Santos ainda precisa passar pela residência médica.