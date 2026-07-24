Johnny Deep divulga novo filme nas redes sociais e repercute entre gaúchos: "Vai gravar em Porto Alegre?"

Uma simples postagem com a interjeição "bah" foi suficiente para levar um grande grupo de gaúchos à página de Johnny Depp no Instagram nesta sexta-feira (23).
A publicação faz parte de uma sequência de três posts separados, com as sílabas da expressão "Bah! Humbug" como parte da divulgação de Ebenezer, novo projeto em que o artista estrela como protagonista.
O post com a primeira sílaba viralizou entre brasileiros e rendeu uma enxurrada de comentários bem-humorados de usuários do Rio Grande do Sul.
"Bah, esse dia será lembrado como o dia que os guri quase capturaram o Capitão Jack Sparrow!", brincou um internauta.
"Não entendi, vai gravar em Porto Alegre?", escreveu outro.
Até mesmo referências a memes da cultura gaúcha ganharam destaque entre os comentários, como a famosa frase: "É os guri".
"Bah armandinho é um poeta", dizia uma das mensagens, que ultrapassou 3 mil curtidas.
"Ebenezer"
A nova produção Ebenezer dirigida por Ti West é uma adaptação do clássico livro Um Conto de Natal.
O longa-metragem apresentará Johnny Depp como Ebenezer Scrooge e Andrea Riseborough como o Fantasma do Natal Passado. O filme também conta com outros grandes nomes no elenco como Sam Claflin e Ian McKellen.
Segundo o IMDb, o filme tem previsão de estreia nos cinemas em 13 de novembro de 2026.