Viral

"É os guri" 🧉
Notícia

Johnny Deep divulga novo filme nas redes sociais e repercute entre gaúchos: "Vai gravar em Porto Alegre?"

Expressão usada em divulgação de filme pelo ator coincidiu com interjeição típica do Rio Grande do Sul, gerando repercussão na internet

Adicione GZH como fonte preferencial no Google

Zero Hora

Enviar email
Instagram @johnnydepp/Reprodução
A publicação faz parte de uma sequência de postagens de divulgação do filme "Ebenezer".

Uma simples postagem com a interjeição "bah" foi suficiente para levar um grande grupo de gaúchos à página de Johnny Depp no Instagram nesta sexta-feira (23). 

A publicação faz parte de uma sequência de três posts separados, com as sílabas da expressão "Bah! Humbug" como parte da divulgação de Ebenezer, novo projeto em que o artista estrela como protagonista. 

Instagram @johnnydepp/Reprodução
A produção é uma adaptação do clássico livro "Um Conto de Natal".

O post com a primeira sílaba viralizou entre brasileiros e rendeu uma enxurrada de comentários bem-humorados de usuários do Rio Grande do Sul.

"Bah, esse dia será lembrado como o dia que os guri quase capturaram o Capitão Jack Sparrow!", brincou um internauta.

"Não entendi, vai gravar em Porto Alegre?", escreveu outro.

Até mesmo referências a memes da cultura gaúcha ganharam destaque entre os comentários, como a famosa frase: "É os guri". 

"Bah armandinho é um poeta", dizia uma das mensagens, que ultrapassou 3 mil curtidas.

"Ebenezer"

A nova produção Ebenezer dirigida por Ti West é uma adaptação do clássico livro Um Conto de Natal. 

O longa-metragem apresentará Johnny Depp como Ebenezer Scrooge e Andrea Riseborough como o Fantasma do Natal Passado. O filme também conta com outros grandes nomes no elenco como Sam Claflin e Ian McKellen.

Segundo o IMDb, o filme tem previsão de estreia nos cinemas em 13 de novembro de 2026.

Assista ao trailer do filme


GZH faz parte do The Trust Project
Saiba Mais
Mais sobre: