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João Gomes cancela shows após ser hospitalizado com influenza

Equipe informou que o cantor só retomará a agenda de trabalho após melhora clínica significativa e nova avaliação médica

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Zero Hora

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Duda Fortes/Agencia RBS
Cantor se apresentou no Planeta Atlântida deste ano.

O cantor João Gomes foi hospitalizado após ser diagnosticado com influenza. A informação foi divulgada nesta sexta-feira (24), nas redes sociais do artista (leia abaixo).

Em razão do estado de saúde, pelo menos dois shows que seriam realizados nesta sexta-feira (24), em Salgueiro, Pernambuco, e no sábado (25), em Jacuípe, Bahia, foram cancelados.

"Após avaliação médica e confirmação do diagnóstico de influenza, foi orientado que o artista permaneça em repouso, mantenha adequada hidratação, cumpra integralmente o tratamento prescrito e suspenda temporariamente apresentações, ensaios e demais compromissos presenciais", afirma o comunicado. 

A equipe do cantor afirmou ainda que as atividades de trabalho só serão retomadas após uma melhora clínica significativa, com pelo menos 48 horas sem febre e uma nova avaliação médica. 

Reprodução/Instagram
Publicação foi feita nos stories do Instagram.


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