João Gomes cancela shows após ser hospitalizado com influenza

O cantor João Gomes foi hospitalizado após ser diagnosticado com influenza. A informação foi divulgada nesta sexta-feira (24), nas redes sociais do artista (leia abaixo).
Em razão do estado de saúde, pelo menos dois shows que seriam realizados nesta sexta-feira (24), em Salgueiro, Pernambuco, e no sábado (25), em Jacuípe, Bahia, foram cancelados.
"Após avaliação médica e confirmação do diagnóstico de influenza, foi orientado que o artista permaneça em repouso, mantenha adequada hidratação, cumpra integralmente o tratamento prescrito e suspenda temporariamente apresentações, ensaios e demais compromissos presenciais", afirma o comunicado.
A equipe do cantor afirmou ainda que as atividades de trabalho só serão retomadas após uma melhora clínica significativa, com pelo menos 48 horas sem febre e uma nova avaliação médica.