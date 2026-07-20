Jessie J anuncia fim do relacionamento com Chanan Safir Colman: "Situação triste"

Jessie J anunciou, nesta segunda-feira (20), o fim do relacionamento com o jogador de basquete dinamarquês Chanan Safir Colman. Os dois estavam juntos desde 2021 e são pais de Sky, de 3 anos. A cantora compartilhou a notícia nas redes sociais e explicou que a decisão foi tomada há algum tempo (veja a publicação abaixo).