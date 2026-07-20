Jessie J anuncia fim do relacionamento com Chanan Safir Colman: "Situação triste"

Jessie J anunciou, nesta segunda-feira (20), o fim do relacionamento com o jogador de basquete dinamarquês Chanan Safir Colman. Os dois estavam juntos desde 2021 e são pais de Sky, de 3 anos. A cantora compartilhou a notícia nas redes sociais e explicou que a decisão foi tomada há algum tempo (veja a publicação abaixo).
Segundo ela, o término aconteceu de forma discreta porque ambos preferiram lidar com a mudança longe da exposição pública.
— Tem sido uma situação triste e difícil, mas temos nos concentrado em lidar com essa mudança de forma privada e positiva, visando um ambiente de coparentalidade saudável e feliz para o nosso filho e para nós mesmos — escreveu.
A artista afirmou que tornar a separação pública foi a maneira encontrada para que os fãs soubessem da decisão antes que "rumores circulassem" ou que "uma narrativa falsa fosse criada".
A cantora também destacou que o fim do relacionamento não altera a parceria entre os dois na criação do filho. Ela afirmou que continuará apoiando Chanan com "amor, respeito e carinho", mantendo uma relação de amizade.
— Continuaremos sempre apoiando um ao outro como amigos e, acima de tudo, sendo a mãe e o pai de Sky — declarou.
A cantora adiantou ainda que a convivência entre os dois continuará, mesmo após o término. Portanto, eventuais aparições juntos ou publicações nas redes sociais não devem ser interpretadas como uma retomada do relacionamento, mas como parte da rotina da família.
— Estamos criando e amando o Sky juntos, apoiados por uma amizade positiva — afirmou.