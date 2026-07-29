Jared Leto é acusado de crimes sexuais por quatro mulheres em documentário

O ator e cantor Jared Leto, vencedor do Oscar e vocalista da banda Thirty Seconds to Mars, 54 anos, foi acusado por quatro mulheres de conduta sexual criminosa. As denúncias vieram à tona com o lançamento do documentário da BBC Jared Leto: Hollywood's Dark Secret, nesta quarta-feira (29).
A produção reúne o depoimento de dez mulheres, nove delas compartilhando suas histórias publicamente pela primeira vez. Os episódios teriam ocorrido entre 2002 e 2016, quando elas eram adolescentes e Leto tinha entre 30 e 40 anos.
— Isso aconteceu há 25 anos, e ele saiu impune — relata uma das mulheres.
As quatro mulheres que acusam o artista de conduta criminosa descrevem, em detalhes, o que teria acontecido durante os encontros com ele.
Segundo a BBC, a investigação teve acesso a fotografias e mensagens que corroborariam os relatos das denunciantes. A emissora também afirma ter obtido um acordo de confidencialidade que teria sido enviado a uma das mulheres para impedir que ela comentasse publicamente o relacionamento com o ator.
Em 2025, a revista Air Mail já havia publicado denúncias de nove mulheres que relataram episódios de suposta conduta sexual inadequada envolvendo o artista. Na ocasião, um representante de Jared Leto negou as acusações e as classificou como falsas.
Até a publicação do documentário, Jared Leto não havia se manifestado sobre as novas acusações.