Jantar saudável: 3 receitas vegetarianas fáceis para fazer no forno

Transfira o creme para um recipiente e incorpore a couve-flor, a cebolinha e a salsa. Misture delicadamente e, por último, adicione o fermento químico, mexendo apenas até incorporá-lo. Despeje a preparação em um refratário untado com azeite e nivele a superfície. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por aproximadamente 35 a 40 minutos, ou até que esteja firme no centro e com a superfície levemente dourada. Retire do forno, deixe descansar por cerca de 5 minutos e sirva em seguida.