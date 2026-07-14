Como preparar um jantar saudável: três receitas com alimentos ricos em vitamina D

Em um recipiente, coloque as tiras de fígado e tempere com o suco de limão, o cominho, a páprica defumada, o sal e a pimenta-do-reino. Misture bem e deixe descansar por aproximadamente 20 minutos. Aqueça uma colher de sopa de azeite em uma frigideira grande, em fogo médio-alto. Disponha as tiras de fígado em pequenas porções, sem sobrepor, e sele por cerca de dois minutos de cada lado. Retire da frigideira e reserve.