Intestino preso? Veja 3 receitas saudáveis para o jantar

Desligue o fogo, transfira para um recipiente e misture com a quinoa e a uva-passa. Tempere com suco de limão, sal e pimenta-do-reino. Retire as batatas-doces do forno e, com a ajuda de uma colher, retire um pouco da polpa e empurre a base até formar uma cavidade. Misture a polpa da batata-doce ao recheio. Após, recheie as batatas-doces e sirva em seguida.