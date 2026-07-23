Intestino e bexiga: entenda como a prisão de ventre pode causar urgência para urinar

Quem sofre com prisão de ventre costuma associar o problema apenas ao intestino. No entanto, quando a saúde intestinal não funciona bem, também pode prejudicar a bexiga. Os dois órgãos ocupam a mesma região da pelve, compartilham músculos de sustentação e possuem conexões neurológicas semelhantes. Por isso, quando um deles apresenta alterações, o outro frequentemente acaba sendo afetado.