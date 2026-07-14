Viral

674 milhões de pessoas

Insuficiência renal crônica: entenda por que a doença afeta principalmente os idosos

Bastante comum entre os idosos, a doença preocupa por evoluir de forma silenciosa e, muitas vezes, ser confundida com uma consequência natural do envelhecimento

Adicione GZH como fonte preferencial no Google
Portal EdiCase

Portal EdiCase

Fida Olga/Shutterstock | Portal EdiCase
A insuficiência renal crônica pode permanecer silenciosa. durante muito tempo.

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), cerca de 674 milhões de pessoas em todo o mundo vivem com doença renal crônica, condição que reduz progressivamente a capacidade dos rins de filtrar o sangue e eliminar toxinas do organismo. Bastante comum entre os idosos, ela preocupa por evoluir de forma silenciosa e, muitas vezes, ser confundida com uma consequência natural do envelhecimento.

Com o passar dos anos, é esperado que os rins sofram uma redução gradual da capacidade de funcionamento. No entanto, essa alteração fisiológica é diferente da insuficiência renal crônica, que exige acompanhamento e tratamento médico.

— O envelhecimento provoca uma redução fisiológica da função dos rins, mas isso não significa que toda pessoa idosa desenvolverá insuficiência renal crônica. Na maioria dos casos, a doença surge pela associação entre idade, hipertensão, diabetes, doenças cardiovasculares e outros fatores que comprometem progressivamente o funcionamento renal — explica a geriatra Dra. Priscila Guerra.

Doença costuma evoluir sem provocar sintomas

Diferentemente de outras enfermidades, a insuficiência renal crônica pode permanecer silenciosa durante muito tempo. Isso faz com que muitos pacientes descubram o problema apenas quando os rins já perderam parte importante da capacidade de filtração.

— Nos estágios iniciais, a doença renal crônica geralmente não causa sintomas. O paciente pode se sentir completamente bem enquanto a função dos rins está diminuindo lentamente. Por isso, exames periódicos são fundamentais, especialmente para idosos e pessoas com fatores de risco — alerta a nefrologista e clínica médica Dra. Renata Asnis.

Inchaço nas pernas, cansaço excessivo, alterações na urina, perda de apetite, náuseas e dificuldade para controlar a pressão arterial estão entre os sintomas mais comuns. O problema é que eles costumam surgir quando a doença já está avançada.

Por isso, a ausência de sintomas não significa que os rins estejam funcionando normalmente

— A doença renal crônica é silenciosa justamente porque o organismo consegue compensar a perda da função dos rins durante muito tempo. Quando os sintomas aparecem, muitas vezes já existe um comprometimento importante, o que reforça a necessidade dos exames preventivos —explica a Dra. Renata Asnis.

Fatores de risco para a doença renal crônica

Grande parte dos casos de insuficiência renal crônica está relacionada ao controle inadequado da pressão arterial e da glicemia. Isso porque a hipertensão e o diabetes provocam lesões progressivas nos pequenos vasos sanguíneos dos rins.

— Quando hipertensão e diabetes permanecem descontroladas por muitos anos, os rins sofrem um desgaste contínuo. O acompanhamento médico e o tratamento adequado dessas doenças ajudam a reduzir significativamente o risco de evolução para insuficiência renal — ressalta a Dra. Priscila Guerra.

Além disso, a automedicação é um hábito frequente entre idosos, principalmente com anti-inflamatórios utilizados para dores musculares e articulares. Porém, o uso indiscriminado desses medicamentos pode prejudicar ainda mais a função renal.

Segundo a Dra. Renata Asnis, qualquer tratamento deve ser acompanhado por um profissional de saúde. — Os rins são muito sensíveis a determinados medicamentos. O uso repetido de anti-inflamatórios sem orientação médica pode agravar lesões renais existentes e favorecer a progressão da doença, principalmente em pacientes idosos — ressalta.

fizkes/Shutterstock | Portal EdiCase
Diagnosticar precocemente a insuficiência renal crônica ajuda a preservar a função dos rins por mais tempo.

O diagnóstico precoce pode retardar a evolução da doença

Mesmo sem cura na maioria dos casos, a insuficiência renal crônica pode ser controlada quando identificada precocemente. O tratamento adequado reduz complicações e ajuda a preservar a função dos rins por muitos anos.

— Quanto mais cedo identificamos alterações na função renal, maiores são as possibilidades de retardar a evolução da doença. Isso permite que o paciente mantenha sua autonomia, qualidade de vida e reduza o risco de tratamentos mais complexos no futuro — explica a Dra. Priscila Guerra.

Cuidar dos rins é cuidar do envelhecimento saudável

Manter hábitos saudáveis continua sendo uma das principais estratégias para proteger os rins. Alimentação equilibrada, hidratação adequada, atividade física, controle das doenças crônicas e consultas regulares fazem parte desse cuidado.

Para a Dra. Renata Asnis, preservar a função renal significa proteger todo o organismo

— Os rins participam do equilíbrio de diversos sistemas do corpo. Quando preservamos sua função, também contribuímos para a saúde cardiovascular, metabólica e para um envelhecimento com mais qualidade de vida. A prevenção ainda é o melhor tratamento — finaliza.

Por Sarah Carvalho 

GZH faz parte do The Trust Project
Saiba Mais
Mais sobre: