Insuficiência renal crônica: entenda por que a doença afeta principalmente os idosos

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), cerca de 674 milhões de pessoas em todo o mundo vivem com doença renal crônica, condição que reduz progressivamente a capacidade dos rins de filtrar o sangue e eliminar toxinas do organismo. Bastante comum entre os idosos, ela preocupa por evoluir de forma silenciosa e, muitas vezes, ser confundida com uma consequência natural do envelhecimento.
Com o passar dos anos, é esperado que os rins sofram uma redução gradual da capacidade de funcionamento. No entanto, essa alteração fisiológica é diferente da insuficiência renal crônica, que exige acompanhamento e tratamento médico.
— O envelhecimento provoca uma redução fisiológica da função dos rins, mas isso não significa que toda pessoa idosa desenvolverá insuficiência renal crônica. Na maioria dos casos, a doença surge pela associação entre idade, hipertensão, diabetes, doenças cardiovasculares e outros fatores que comprometem progressivamente o funcionamento renal — explica a geriatra Dra. Priscila Guerra.
Doença costuma evoluir sem provocar sintomas
Diferentemente de outras enfermidades, a insuficiência renal crônica pode permanecer silenciosa durante muito tempo. Isso faz com que muitos pacientes descubram o problema apenas quando os rins já perderam parte importante da capacidade de filtração.
— Nos estágios iniciais, a doença renal crônica geralmente não causa sintomas. O paciente pode se sentir completamente bem enquanto a função dos rins está diminuindo lentamente. Por isso, exames periódicos são fundamentais, especialmente para idosos e pessoas com fatores de risco — alerta a nefrologista e clínica médica Dra. Renata Asnis.
Inchaço nas pernas, cansaço excessivo, alterações na urina, perda de apetite, náuseas e dificuldade para controlar a pressão arterial estão entre os sintomas mais comuns. O problema é que eles costumam surgir quando a doença já está avançada.
Por isso, a ausência de sintomas não significa que os rins estejam funcionando normalmente.
— A doença renal crônica é silenciosa justamente porque o organismo consegue compensar a perda da função dos rins durante muito tempo. Quando os sintomas aparecem, muitas vezes já existe um comprometimento importante, o que reforça a necessidade dos exames preventivos —explica a Dra. Renata Asnis.
Fatores de risco para a doença renal crônica
Grande parte dos casos de insuficiência renal crônica está relacionada ao controle inadequado da pressão arterial e da glicemia. Isso porque a hipertensão e o diabetes provocam lesões progressivas nos pequenos vasos sanguíneos dos rins.
— Quando hipertensão e diabetes permanecem descontroladas por muitos anos, os rins sofrem um desgaste contínuo. O acompanhamento médico e o tratamento adequado dessas doenças ajudam a reduzir significativamente o risco de evolução para insuficiência renal — ressalta a Dra. Priscila Guerra.
Além disso, a automedicação é um hábito frequente entre idosos, principalmente com anti-inflamatórios utilizados para dores musculares e articulares. Porém, o uso indiscriminado desses medicamentos pode prejudicar ainda mais a função renal.
Segundo a Dra. Renata Asnis, qualquer tratamento deve ser acompanhado por um profissional de saúde. — Os rins são muito sensíveis a determinados medicamentos. O uso repetido de anti-inflamatórios sem orientação médica pode agravar lesões renais existentes e favorecer a progressão da doença, principalmente em pacientes idosos — ressalta.
O diagnóstico precoce pode retardar a evolução da doença
Mesmo sem cura na maioria dos casos, a insuficiência renal crônica pode ser controlada quando identificada precocemente. O tratamento adequado reduz complicações e ajuda a preservar a função dos rins por muitos anos.
— Quanto mais cedo identificamos alterações na função renal, maiores são as possibilidades de retardar a evolução da doença. Isso permite que o paciente mantenha sua autonomia, qualidade de vida e reduza o risco de tratamentos mais complexos no futuro — explica a Dra. Priscila Guerra.
Cuidar dos rins é cuidar do envelhecimento saudável
Manter hábitos saudáveis continua sendo uma das principais estratégias para proteger os rins. Alimentação equilibrada, hidratação adequada, atividade física, controle das doenças crônicas e consultas regulares fazem parte desse cuidado.
Para a Dra. Renata Asnis, preservar a função renal significa proteger todo o organismo.
— Os rins participam do equilíbrio de diversos sistemas do corpo. Quando preservamos sua função, também contribuímos para a saúde cardiovascular, metabólica e para um envelhecimento com mais qualidade de vida. A prevenção ainda é o melhor tratamento — finaliza.
Por Sarah Carvalho