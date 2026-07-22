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Instagram fora do ar? Rede social apresenta instabilidade nesta quarta-feira

Downdetector, que monitora serviços digitais, registrou aumento de notificações sobre falhas na plataforma ao longo da manhã

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Zero Hora

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Ascannio/stock.adobe.com
Rede social apresentou instabilidade nesta quarta-feira (22).

O Instagram apresenta instabilidade na manhã desta quarta-feira (22). De acordo com dados do site Downdetector, que monitora o funcionamento de serviços digitais, o sistema registrou 716 notificações de mau funcionamento por volta das 11h.

Os relatos indicam, principalmente, dificuldades com o aplicativo móvel, que concentra 63% das queixas registradas. Também há problemas envolvendo conexão com o servidor (23%) e login (7%).

O mapa do Downdetector mostra registros espalhados por diferentes regiões do Brasil, como em Porto Alegre, São Paulo, Belo Horizonte (veja abaixo), entre outros, indicando uma falha de alcance nacional.

Downdetector/Reprodução
Diversas partes do país registraram queixas.

Até o momento, a Meta, dona do Instagram, não se manifestou oficialmente sobre a causa da instabilidade nem informou uma previsão de normalização do serviço.

Downdetector/Reprodução
Downdetector registrou um aumento expressivo de reclamações sobre o Instagram nesta manhã.


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