Instagram fora do ar? Rede social apresenta instabilidade nesta quarta-feira

O Instagram apresenta instabilidade na manhã desta quarta-feira (22). De acordo com dados do site Downdetector, que monitora o funcionamento de serviços digitais, o sistema registrou 716 notificações de mau funcionamento por volta das 11h.
Os relatos indicam, principalmente, dificuldades com o aplicativo móvel, que concentra 63% das queixas registradas. Também há problemas envolvendo conexão com o servidor (23%) e login (7%).
O mapa do Downdetector mostra registros espalhados por diferentes regiões do Brasil, como em Porto Alegre, São Paulo, Belo Horizonte (veja abaixo), entre outros, indicando uma falha de alcance nacional.
Até o momento, a Meta, dona do Instagram, não se manifestou oficialmente sobre a causa da instabilidade nem informou uma previsão de normalização do serviço.