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INSS: pagamento de benefícios de julho começa nesta segunda-feira; veja datas

Cronograma é definido pelo número final do cartão do beneficiário

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Zero Hora

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Luis Lima Jr/stock.adobe.com
Valor pode ser consultado pelo aplicativo Meu INSS.

O pagamento referente ao mês de julho será realizado a partir desta segunda-feira (27) a aposentados, pensionistas e beneficiários do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

Os primeiros a receber são os segurados que ganham até um salário mínimo, com o calendário definido pelo número final do cartão do benefício. Já aqueles que recebem mais começam a ser pagos a partir de 3 de agosto.

Cronograma de pagamento

Até um salário mínimo

  • Final 1: 27/7
  • Final 2: 28/7
  • Final 3: 29/7
  • Final 4: 30/7
  • Final 5: 31/7
  • Final 6: 3/8
  • Final 7: 4/8
  • Final 8: 5/8
  • Final 9: 6/8
  • Final 0: 7/8

Acima de um salário mínimo

  • Finais 1 e 6: 3/8
  • Finais 2 e 7: 4/8
  • Finais 3 e 8: 5/8
  • Finais 4 e 9: 6/8
  • Finais 5 e 0: 7/8

Como consultar o benefício

Para consultar o valor do benefício basta acessar o aplicativo Meu Inss ou o site e fazer o login com o Gov.br. Também é possível fazer a consulta pelo telefone 135, de segunda a sábado, das 7h às 22h.

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