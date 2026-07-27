INSS: pagamento de benefícios de julho começa nesta segunda-feira; veja datas

Valor pode ser consultado pelo aplicativo Meu INSS.Luis Lima Jr/stock.adobe.com
O pagamento referente ao mês de julho será realizado a partir desta segunda-feira (27) a aposentados, pensionistas e beneficiários do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).
Os primeiros a receber são os segurados que ganham até um salário mínimo, com o calendário definido pelo número final do cartão do benefício. Já aqueles que recebem mais começam a ser pagos a partir de 3 de agosto.
Cronograma de pagamento
Até um salário mínimo
- Final 1: 27/7
- Final 2: 28/7
- Final 3: 29/7
- Final 4: 30/7
- Final 5: 31/7
- Final 6: 3/8
- Final 7: 4/8
- Final 8: 5/8
- Final 9: 6/8
- Final 0: 7/8
Acima de um salário mínimo
- Finais 1 e 6: 3/8
- Finais 2 e 7: 4/8
- Finais 3 e 8: 5/8
- Finais 4 e 9: 6/8
- Finais 5 e 0: 7/8
Como consultar o benefício
Para consultar o valor do benefício basta acessar o aplicativo Meu Inss ou o site e fazer o login com o Gov.br. Também é possível fazer a consulta pelo telefone 135, de segunda a sábado, das 7h às 22h.