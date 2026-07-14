Influenciadora Karoline Lima e o jogador Léo Pereira anunciam noivado

Embora o Brasil tenha sido eliminado nas oitavas de final, o zagueiro vive um momento especial fora dos gramados: está noivo de Karoline Lima. Após especulações nas redes sociais, o casal confirmou o pedido nesta segunda-feira (13).



Em imagens publicadas no Instagram, Karoline exibiu o anel de noivado, com uma grande pedra em destaque. Para anunciar a novidade, os dois fizeram um ensaio fotográfico jogando xadrez. Em um dos registros, Léo aparece beijando a mão da influenciadora.



Na legenda da publicação, o casal optou por não dar detalhes sobre o noivado e usou apenas emojis de anel e coração. Nos comentários, amigos e seguidores celebraram a novidade com mensagens como "merecem toda felicidade do mundo", "feliz demais por vocês" e "felicidades ao casal".