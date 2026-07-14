Inflamação silenciosa: entenda como ela pode dificultar o emagrecimento

A inflamação silenciosa pode ser causada por diversos fatores. Entre eles, estão a alimentação rica em alimentos ultraprocessados, açúcares e gorduras em excesso, o sedentarismo, a obesidade, o estresse crônico, a má qualidade do sono, o tabagismo e o consumo excessivo de álcool. Além disso, alterações na microbiota intestinal e doenças como diabetes tipo 2, síndrome metabólica e algumas condições autoimunes também podem favorecer esse processo inflamatório de baixa intensidade.