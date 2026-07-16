Infarto: 5 sinais de alerta que podem surgir dias antes

Embora a dor no peito seja o sintoma mais conhecido do infarto, ela nem sempre é a primeira manifestação do problema. Em muitos casos, especialmente entre mulheres, idosos e pessoas com diabetes, o organismo pode emitir sinais menos evidentes horas ou até alguns dias antes da emergência cardíaca. Por se assemelharem a situações comuns do dia a dia, como estresse, problemas digestivos ou cansaço, esses sintomas costumam ser ignorados, atrasando a procura por atendimento médico.