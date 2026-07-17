Hipertensão arterial: 5 mitos e verdades sobre a pressão alta para ficar atento

“Apesar do avanço da doença no país, ainda existem muitas dúvidas que a cercam, principalmente sobre quem pode desenvolver pressão alta. É importante deixar claro que a hipertensão não é uma doença exclusiva dos idosos e tem sido cada vez mais observada em adultos mais jovens, o que reforça a importância do diagnóstico precoce e do acompanhamento médico regular”, alerta o Dr. Fábio Argenta, cardiologista e diretor de Relações com os Representantes Regionais do Departamento de Hipertensão Arterial da SBC.